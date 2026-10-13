12 अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शन मामले में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दर्ज कीं 5 एफआईआर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी में 12 अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शन के संबंध में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार एफआईआर दर्ज की हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार, ये मामले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत दर्ज किए गए हैं।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि दर्ज की गई चार एफआईआर में से तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में 2 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं, मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन, बाराखम्बा रोड पुलिस स्टेशन और कनॉट प्लेस पुलिस थाने में एक-एक मामला दर्ज किया गया है।