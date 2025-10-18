त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था, भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात
त्योहारों के मौसम में दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। 24 घंटे गश्त की जा रही है और सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है। पुलिस बम और डॉग स्क्वाड के साथ सघन तलाशी अभियान चला रही है, ताकि लोग सुरक्षित रूप से त्योहार मना सकें।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। त्योहारों के मौसम में सुरक्षा के मोर्चे पर नई दिल्ली जिला पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। बढ़ती भीड़, बाजारों में रौनक और उत्सव के माहौल को देखते हुए पुलिस ने हर स्तर पर सुरक्षा सख्त कर दी है। पूरे जिले में चौकसी बढ़ाई गई है, ताकि लोग निश्चिंत होकर त्योहारों का आनंद ले सकें।
पुलिस के मुताबिक, त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने 24 घंटे गश्त की व्यवस्था की है। वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर एसीपी, इंस्पेक्टर और बीट स्टाफ तक सभी को सड़कों पर तैनात किया गया है। इन गश्ती दलों के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवान भी मौजूद रहेंगे।
विशेष रूप से कनाट प्लेस, जनपथ, खान मार्केट, गोल मार्केट और सरोजिनी नगर जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा त्योहारों में सुरक्षा को लेकर सीमा और आंतरिक इलाकों में अतिरिक्त पिकेट्स स्थापित किए गए हैं। इन पर तैनात पुलिसकर्मी वाहनों और आम नागरिकों की गहन जांच कर रहे हैं।
सभी प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस के साथ समन्वय कर संयुक्त जांच की जा रही है ताकि कोई असामाजिक तत्व जिले में प्रवेश न कर सके। पुलिस की विशेष टीमें बाजारों, माल, पार्कों और पूजा स्थलों में बम स्क्वाड और डाग स्क्वाड की मदद से हर कोने की तलाशी ली जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
