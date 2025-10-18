त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था, भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। त्योहारों के मौसम में सुरक्षा के मोर्चे पर नई दिल्ली जिला पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। बढ़ती भीड़, बाजारों में रौनक और उत्सव के माहौल को देखते हुए पुलिस ने हर स्तर पर सुरक्षा सख्त कर दी है। पूरे जिले में चौकसी बढ़ाई गई है, ताकि लोग निश्चिंत होकर त्योहारों का आनंद ले सकें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने 24 घंटे गश्त की व्यवस्था की है। वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर एसीपी, इंस्पेक्टर और बीट स्टाफ तक सभी को सड़कों पर तैनात किया गया है। इन गश्ती दलों के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवान भी मौजूद रहेंगे।

विशेष रूप से कनाट प्लेस, जनपथ, खान मार्केट, गोल मार्केट और सरोजिनी नगर जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा त्योहारों में सुरक्षा को लेकर सीमा और आंतरिक इलाकों में अतिरिक्त पिकेट्स स्थापित किए गए हैं। इन पर तैनात पुलिसकर्मी वाहनों और आम नागरिकों की गहन जांच कर रहे हैं।