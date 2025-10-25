दिल्ली पुलिस और वांटेड क्रिमिनल कोकू पहाड़िया के बीच मुठभेड़, आरोपी गिरफ्तार; एक कांस्टेबल घायल

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली के महरौली इलाके में दिल्ली पुलिस और वांछित अपराधी कोकू पहाड़िया के बीच संक्षिप्त गोलीबारी हुई, जिसमें आरोपी घायल हो गया। पुलिस टीम पर आरोपी ने भागने के प्रयास में गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की।

इस मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मियों की बुलेटप्रूफ जैकेट पर गोलियां लगीं, जबकि एक कांस्टेबल का हाथ जख्मी हो गया। पहाड़िया को गोली लगने के बाद काबू कर लिया गया और उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वह हथियारों की तस्करी सहित कई मामलों में वांछित था।