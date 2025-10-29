Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली के उस्मानपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, गोली लगने के बाद आरोपी गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 08:24 AM (IST)

    दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, पकड़ा गया बदमाश कई आपराधिक मामलों में शामिल है और पुलिस उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस के अनुसार, पकड़ा गया आरोपी बदमाश कई क्रिमिनल केस में शामिल है। फिलहाल पुलिस उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें