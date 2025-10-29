दिल्ली के उस्मानपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, गोली लगने के बाद आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार, पकड़ा गया आरोपी बदमाश कई क्रिमिनल केस में शामिल है। फिलहाल पुलिस उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल कर रही है।