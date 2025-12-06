मकोका के तहत गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी गिरफ्तार, देश छोड़कर भागे अमन लाठर पर भी कसा जा रहा शिकंजा
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने संदीप उर्फ काला जठेड़ी के संगठित अपराध सिंडिकेट पर मकोका के तहत कार्रवाई करते हुए गिरोह के मुख्य सदस्य, मददगार और शूट ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने संदीप उर्फ काला जठेड़ी के संगठित अपराध सिंडीकेट पर मकोका के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह के मुख्य सदस्य, मददगार और शूटरों को गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए आरोपितों की पहचान संदीप उर्फ काला जठेड़ी, अनिल रोहिल्ला उर्फ चिपी, अभिषेक दहिया उर्फ मोहित उर्फ राजेश, जुगेश उर्फ योगी और रोहित लाठर के रूप में हुई है। आरोपित शेल्टर, हथियार और गोला-बारूद मुहैया कराते थे। पुलिस पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ कर फरार आरोपित अमन लाठर की तलाश कर रही है। अमन सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक है।
संयुक्त पुलिस आयुक्त सुरेंद्र कुमार के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में संगठित अपराध के खिलाफ अभियान चलाकर क्राइम ब्रांच अंतरराज्यीय आपराधिक सिंडिकेट की पहचान करने, उन्हें निशाना बनाने और खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जांच में पुलिस को पता चला कि गिरोह अपने संस्थापक सदस्यों के परिवार के सदस्यों की हत्याओं का बदला लेने के मकसद से बनाया गया था।
धीरे-धीरे यह गिरोह संगठित आपराधिक गिरोह में बदल गया। इसके बाद वे हत्याएं, फिरौती, काॅन्ट्रैक्ट किलिंग, शराब का धंधा और धमकी देकर जमीन के विवाद सुलझा कर पैसे कमाने लगे। गत वर्ष नौ नवंबर को एक शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि काला जठेड़ी गैंग के जानी नाम के एक व्यक्ति ने इंटरनेट काॅल के जरिए शिकायतकर्ता से फिरौती मांगी थी।
पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। जांच में पता चला कि यह संदीप उर्फ काला जठेड़ी गैंग के एक कुख्यात आपराधिक सिंडिकेट की पहले से सोची-समझी साजिश थी। इसके बाद मामले में मकोका की धारा 3 लगाई गई।
इसके बाद टीम ने जुगेश और रोहित लाठर नाम के दो आरोपितों को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान तीन और आरोपित संदीप उर्फ काला जठेड़ी, अनिल रोहिल्ला और अभिषेक दहिया को गिरफ्तार किया गया। आरोपित अमन लाठर अभी फरार है और वह विदेश में रह रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।