दिल्ली पुलिस मुख्यालय में 'संपर्क सभा' आयोजित, CP ने सुनीं पुलिसकर्मियों की समस्याएं, समाधान का दिया भरोसा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आज एक 'संपर्क सभा' का आयोजन किया गया। इस विशेष बैठक में दिल्ली पुलिस आयुक्त ने सभी विशेष पुलिस आयुक्तों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर विभिन्न रैंक के पुलिस कर्मियों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं तथा चिंताओं को ध्यानपूर्वक सुना।

संपर्क सभा के दौरान पुलिसकर्मियों ने पुलिस बल की गरिमा, वर्दी के सम्मान और अपनी शिकायतों व समस्याओं के निवारण के लिए एक मजबूत और संरचित तंत्र की आवश्यकता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित किया। पुलिस बल के समर्पण और अनुशासन की सराहना पुलिसकर्मियों की चिंताओं को संवेदनशीलता के साथ सुनने के बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त ने सबसे पहले बल द्वारा दिखाए गए पेशेवर रवैये, प्रतिबद्धता और अनुशासन की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से कानून-व्यवस्था बनाए रखने और हाल ही में 'ब्रिक्स शिखर सम्मेलन' के सफल आयोजन में पुलिस बल के अनुकरणीय योगदान की प्रशंसा की।

समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन पुलिसकर्मियों की शिकायतों पर आश्वासन देते हुए सीपी ने कहा कि उनकी जायज मांगों और चिंताओं को व्यवस्थित रूप से हल करने के लिए त्वरित और उचित कदम उठाए जाएंगे, ताकि पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाया जा सके और पुलिस वर्दी की गरिमा व सम्मान को बनाए रखा जा सके।

बैठक के दौरान दी गई प्रमुख जानकारियां और निर्देश संयुक्त समन्वय समिति का गठन: बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत के बाद जिला और मुख्यालय स्तर पर एक 'संयुक्त समन्वय समिति' गठित करने का निर्णय लिया गया है। यह समिति पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान करेगी।