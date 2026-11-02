दिल्ली पुलिस मुख्यालय में 'संपर्क सभा' आयोजित, CP ने सुनीं पुलिसकर्मियों की समस्याएं, समाधान का दिया भरोसा
दिल्ली पुलिस मुख्यालय में 'संपर्क सभा' का आयोजन किया गया। जहां पुलिस आयुक्त द्वारा विभिन्न रैंक के पुलिसकर्मियों के साथ सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना गया।
HighLights
पुलिसकर्मियों की समस्याओं को सुना दिल्ली पुलिस आयुक्त ने।
संयुक्त समन्वय समिति गठन का निर्णय लिया गया।
नियमित संपर्क सभाएं आयोजित करने के निर्देश दिए।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आज एक 'संपर्क सभा' का आयोजन किया गया। इस विशेष बैठक में दिल्ली पुलिस आयुक्त ने सभी विशेष पुलिस आयुक्तों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर विभिन्न रैंक के पुलिस कर्मियों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं तथा चिंताओं को ध्यानपूर्वक सुना।
संपर्क सभा के दौरान पुलिसकर्मियों ने पुलिस बल की गरिमा, वर्दी के सम्मान और अपनी शिकायतों व समस्याओं के निवारण के लिए एक मजबूत और संरचित तंत्र की आवश्यकता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित किया।
पुलिस बल के समर्पण और अनुशासन की सराहना
पुलिसकर्मियों की चिंताओं को संवेदनशीलता के साथ सुनने के बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त ने सबसे पहले बल द्वारा दिखाए गए पेशेवर रवैये, प्रतिबद्धता और अनुशासन की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से कानून-व्यवस्था बनाए रखने और हाल ही में 'ब्रिक्स शिखर सम्मेलन' के सफल आयोजन में पुलिस बल के अनुकरणीय योगदान की प्रशंसा की।
समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन
पुलिसकर्मियों की शिकायतों पर आश्वासन देते हुए सीपी ने कहा कि उनकी जायज मांगों और चिंताओं को व्यवस्थित रूप से हल करने के लिए त्वरित और उचित कदम उठाए जाएंगे, ताकि पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाया जा सके और पुलिस वर्दी की गरिमा व सम्मान को बनाए रखा जा सके।
बैठक के दौरान दी गई प्रमुख जानकारियां और निर्देश
संयुक्त समन्वय समिति का गठन: बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत के बाद जिला और मुख्यालय स्तर पर एक 'संयुक्त समन्वय समिति' गठित करने का निर्णय लिया गया है। यह समिति पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान करेगी।
सेवा संबंधी मामले: पदोन्नति (Promotions), एमएसीपी (MACP), आवास (Housing) और अन्य सेवा संबंधी मामलों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
नियमित संपर्क सभाओं के निर्देश: सभी जिला और यूनिट प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने स्तर पर नियमित 'संपर्क सभाएं' आयोजित करें, सभी रैंक के पुलिसकर्मियों के साथ सीधा संवाद सुनिश्चित करें और उनकी शिकायतों का समयबद्ध निवारण करें।
वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से शिकायतों के समाधान की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी जायज चिंता बिना समाधान के न रहे।
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