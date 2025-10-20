दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने लिया सुरक्षा का जायजा, ड्यू़टी पर तैनात पुलिकर्मियों में बांटी मिठाइयां

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा ने दीपावली के अवसर पर रक्षा कॉलोनी का दौरा किया और वहां तैनात पुलिस कर्मियों के बीच मिठाइयां बांटीं। इस दौरान उन्होंने कर्मियों से बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया।उन्होंने दिल्लीवासियों को दीवाली की शुभकामनाएं भी दी।

विशेष पुलिस आयुक्त मधुप तिवारी ने कहा, "आज दीपावली के दिन हम सड़कों पर अपनी अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। पुलिस आयुक्त ने सड़कों पर तैनात हमारे कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए उनसे मुलाकात की, उन्हें निर्देश दिए और मिठाइयां बांटीं।"