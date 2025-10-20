दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने लिया सुरक्षा का जायजा, ड्यू़टी पर तैनात पुलिकर्मियों में बांटी मिठाइयां
दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा ने दीपावली पर रक्षा कॉलोनी का दौरा किया और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को मिठाई बांटी। उन्होंने पुलिसकर्मियों से बातचीत कर उनका मनोबल बढ़ाया और दिल्लीवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। पुलिस आयुक्त ने सड़कों पर तैनात कर्मियों से मुलाकात की और उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है।
एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा ने दीपावली के अवसर पर रक्षा कॉलोनी का दौरा किया और वहां तैनात पुलिस कर्मियों के बीच मिठाइयां बांटीं। इस दौरान उन्होंने कर्मियों से बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया।उन्होंने दिल्लीवासियों को दीवाली की शुभकामनाएं भी दी।
विशेष पुलिस आयुक्त मधुप तिवारी ने कहा, "आज दीपावली के दिन हम सड़कों पर अपनी अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। पुलिस आयुक्त ने सड़कों पर तैनात हमारे कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए उनसे मुलाकात की, उन्हें निर्देश दिए और मिठाइयां बांटीं।"
नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महला ने कहा, "मैं सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम अपनी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार काम करते हैं। हम अतिरिक्त बल तैनात कर रहे हैं और विशेष पिकेटिंग व गश्त कर रहे हैं। साथ ही, जन जागरूकता भी बढ़ा रहे हैं। त्योहारों या अन्य क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक मानक प्रक्रिया है, जिसके तहत हम सतर्कता से काम करते हैं और दी गई जानकारी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।"
