    दिल्ली में होटल के स्पा में चल रही थी जिस्मफरोशी, 'से-हेल्प' App से मिला अलर्ट; छह महिलाएं कराईं रेस्क्यू

    By Mohammed Saqib Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:16 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने 'से-हेल्प' ऐप से मिली सूचना पर नबी करीम के एक होटल में छापा मारा। स्पा की आड़ में चल रहे वेश्यावृत्ति रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 36 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया और छह महिलाओं को बचाया। पूछताछ में पता चला कि महिला अपने पति के साथ मिलकर यह धंधा चला रही थी, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई 'से-हेल्प' एप ने दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता दिलाई है। ऐप के जरिए मिली रियल-टाइम सूचना पर कार्रवाई करते हुए मध्य जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने नबी करीम इलाके में चल रहे देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ किया।

    दरअसल, होटल में स्पा की आड़ में जिस्मफरोशी का धंधा किया जा रहा था। टीम ने दो हजार रुपये लेकर एक ग्राहक को भेजा। इशारा मिलते ही टीम ने होटल में छापेमारी कर दी। स्पा की आड़ में वेश्यावृत्ति का धंधा चलाने के आरोप में पुलिस ने 36 साल की एक महिला को गिरफ्तार किया है। स्पा सेंटर से छह महिलाओं को रेस्क्यू कराया गया है।

    पूछताछ के दौरान गिरफ्तार महिला ने खुलासा किया है कि वह अपने पति के साथ मिलकर यह धंधा कर रही थी। पुलिस ने नकली ग्राहक को दिए दो हजार और आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की हैं।

    पुलिस उपायुक्त के मुताबिक, 30 अक्तूबर की रात उनकी टीम को 'से-हेल्प' एप के जरिए एक अलर्ट काॅल मिली। फौरन एक टीम अलर्ट हो गई। टेक्निकल सर्विलांस और मौके की पड़ताल की गई। छानबीन के दौरान टीम को पता चला कि गैलेक्सी स्पा, दूसरी मंजिल नबी करीम के एक होटल में वेश्यावृत्ति का धंधा हो रहा है।

    टीम ने दो हजार रुपये देकर एक नकली ग्राहक वहां भेजा। ग्राहक ने वहां पहुंचने पर रिसेप्शन पर बैठी महिला से सौदेबाजी कर ली। बाद में पुलिस टीम को इशारा कर दिया। टीम ने मौके पर छापेमारी कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। बाकी 21 से 31 साल की उम्र की छह लड़कियों को रेस्क्यू करवाया गया।

    सभी लड़कियां, बंगाल, झारखंड, मेरठ और दिल्ली की हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। वहीं स्पा चलाने वाली महिला से पूछताछ कर पुलिस उसके पति का पता लगाने का प्रयास कर रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार करने की बात की जा रही है।

    ऐसे काम करता है ‘से हेल्प’ ऐप

    ‘से हेल्प’ एंड्राइड और आईओएस के लिए एक ग्लोबल वायस-एक्टिवेटेड इमरजेंसी ऐप है, जो उपयोगकर्ताओं को तीन बार हेल्प बोलने या एक पुश बटन के जरिए अलर्ट भेजने में मदद करता है।

    यह एसएमएस या वाॅट्सएप से मोबाइल में सेव नंबरों और पुलिस को तुरंत रियलटाइम वीडियो, ऑडियो और जीपीएस की जानकारी भेजता है, जिससे लाइव निगरानी और मैप ट्रैकिंग की सुविधा मिलती है।

