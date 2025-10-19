दिल्ली पुलिस का साइबर गिरोह पर शिकंजा, लखनऊ में तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मध्य जिला साइबर सेल थाना पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के दो अलग-अलग मामलों में एक अंतरराज्यीय साइबर सिंडिकेट के तीन सदस्यों को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। इनमें से एक शख्स इंस्टाग्राम पर करीब एक लाख फॉलोअर्स वाला एक प्रभावशाली व्यक्ति है। उसने इंटरनेट मीडिया करियर को आगे बढ़ाने के लिए अपना बैंक खाता बेच दिया था।

आरोपी कई ऑनलाइन धोखाधड़ी में शामिल एक अंतरराज्यीय साइबर सिंडिकेट के लिए काम कर रहे थे। मध्य जिला डीसीपी निधिन वाल्सन के मुताबिक, यह सिंडिकेट लोगों को ऑनलाइन नौकरी और मार्केटप्लेस का वादा करके ठगता था। 7 अक्टूबर को, स्मिता वर्मा से टेलीग्राम के जरिए संपर्क किया गया और होटल रेटिंग से जुड़ी एक आकर्षक वर्क-फ्रॉम-होम नौकरी के बदले में अच्छी तनख्वाह का वादा किया गया।

शुरुआत में उनका विश्वास जीतने के लिए छोटे मुनाफे का वादा करने के बाद, जालसाजों ने उन्हें प्रीपेड कार्यों के लिए बड़ी रकम निवेश करने का लालच दिया और उनसे 31,800 रुपये की ठगी की। पुलिस ने इस मामले में लखनऊ से आलोक कुमार को गिरफ्तार किया। वह एक ई-रिक्शा चालक है।

खुद को प्रॉपर्टी डीलर बताकर उसने दो चालू बैंक खाते खुलवाए और उन्हें साइबर अपराधियों को 1.5 प्रतिशत कमीशन पर बेच दिया। उससे पूछताछ के बाद, आदित्य शुक्ला को लखनऊ के सीतापुर रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। उसने छह बैंक खाते भी खुलवाए और उन्हें चार प्रतिशत कमीशन पर सिंडिकेट को बेच दिया।

एक अन्य मामले में, 14 जून को, एक जालसाज़ ने खुद को सेना का अधिकारी बताकर फेसबुक के मार्केटप्लेस पर ट्रैक्टर की बिक्री का एक फर्जी विज्ञापन पोस्ट किया और दिलीप कुमार से ₹1.81 लाख की ठगी की। पीड़ित को बुकिंग, परिवहन और चेक-पोस्ट शुल्क सहित झूठे बहाने बनाकर कई किश्तों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए धोखा दिया गया।

तीसरे आरोपी हुकुम सिंह रावत उर्फ अनुज को भी लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। वह बीए द्वितीय वर्ष का छात्र है और उसके इंस्टाग्राम पर लगभग 1,00,000 फॉलोअर्स हैं। उसने अपने निजी बैंक खाते चार से पाँच प्रतिशत कमीशन पर साइबर सिंडिकेट को बेच दिए।

मध्य जिला के एसीपी और साइबर सेल थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर संदीप पंवार के नेतृत्व में, पुलिस टीम ने लखनऊ के विभिन्न स्थानों से आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए उन्नत तकनीकी जाँच, डिजिटल फ़ुटप्रिंट ट्रैकिंग और वित्तीय लेनदेन मैपिंग का इस्तेमाल किया।