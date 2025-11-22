पाकिस्तान की एक और साजिश नाकाम, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा हथियारों का जखीरा; चार आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतरराष्ट्रीय हथियार सिंडिकेट का खुलास करते हुए गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह सिंडिकेट पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत में चाइनीज और तुर्किये मेड पिस्टल मंगवा कुख्यार गैंगस्टरों के गिरोहों को आपूर्ति करता था।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, पाकिस्तानी ISI से जुड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी गैंग के चारों आरोपियों की पहचान अजय, मंदीप, दलविंदर और रोहन के तौर पर हुई है। यह गैंग पाकिस्तान के रास्ते भारत में तुर्किए और चीन में बनी महंगी पिस्तौलें सप्लाई कर रहा था। हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराए जाते थे और फिर उन्हें दोबारा बेच दिया जाता था।