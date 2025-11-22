Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान की एक और साजिश नाकाम, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा हथियारों का जखीरा; चार आरोपी गिरफ्तार

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 01:08 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय हथियार सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सिंडिकेट के तार पाकिस्तान से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग हथियारों की तस्करी में शामिल हैं, जिसके बाद कार्रवाई की गई। जांच में पता चला कि आरोपी पाकिस्तान से हथियार मंगवाकर भारत में सप्लाई करते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय हथियार सिंडिकेट का किया भंडाफोड़।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतरराष्ट्रीय हथियार सिंडिकेट का खुलास करते हुए गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह सिंडिकेट पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत में चाइनीज और तुर्किये मेड पिस्टल मंगवा कुख्यार गैंगस्टरों के गिरोहों को आपूर्ति करता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली पुलिस के मुताबिक, पाकिस्तानी ISI से जुड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी गैंग के चारों आरोपियों की पहचान अजय, मंदीप, दलविंदर और रोहन के तौर पर हुई है। यह गैंग पाकिस्तान के रास्ते भारत में तुर्किए और चीन में बनी महंगी पिस्तौलें सप्लाई कर रहा था। हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराए जाते थे और फिर उन्हें दोबारा बेच दिया जाता था।

    पुलिस ने 10 महंगी विदेशी पिस्तौलें और 92 कारतूस बरामद किए। वे दिल्ली और आस-पास के राज्यों में अपराधियों और गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 2 पंजाब के हैं।