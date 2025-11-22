पाकिस्तान की एक और साजिश नाकाम, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा हथियारों का जखीरा; चार आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय हथियार सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सिंडिकेट के तार पाकिस्तान से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग हथियारों की तस्करी में शामिल हैं, जिसके बाद कार्रवाई की गई। जांच में पता चला कि आरोपी पाकिस्तान से हथियार मंगवाकर भारत में सप्लाई करते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतरराष्ट्रीय हथियार सिंडिकेट का खुलास करते हुए गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह सिंडिकेट पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत में चाइनीज और तुर्किये मेड पिस्टल मंगवा कुख्यार गैंगस्टरों के गिरोहों को आपूर्ति करता था।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, पाकिस्तानी ISI से जुड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी गैंग के चारों आरोपियों की पहचान अजय, मंदीप, दलविंदर और रोहन के तौर पर हुई है। यह गैंग पाकिस्तान के रास्ते भारत में तुर्किए और चीन में बनी महंगी पिस्तौलें सप्लाई कर रहा था। हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराए जाते थे और फिर उन्हें दोबारा बेच दिया जाता था।
पुलिस ने 10 महंगी विदेशी पिस्तौलें और 92 कारतूस बरामद किए। वे दिल्ली और आस-पास के राज्यों में अपराधियों और गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 2 पंजाब के हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।