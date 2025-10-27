Language
    बाहरी जिले में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 16 आरोपित गिरफ्तार; कई इलाकों में तेज की छापेमारी

    By Shamse Alam Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 08:12 PM (IST)

    बाहरी दिल्ली जिला पुलिस ने अवैध जुए और सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापे मारकर नकदी और जुए से संबंधित सामग्री बरामद की गई। पुलिस ने दिल्ली पब्लिक गैंबलिंग एक्ट के तहत मामले दर्ज किए हैं और आगे की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

    दिल्ली पुलिस ने 16 जुआरियों को किया गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी जिला पुलिस ने अवैध जुए और सट्टेबाजी के खिलाफ चलाए अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। जिले के विभिन्न थानों की पेट्रोलिंग टीमों ने कार्रवाई करते हुए 16 आरोपितों को गिरफ्तार किया और हजारों रुपये नकद व जुए से संबंधित सामग्री बरामद की है। पुलिस ने कुल नौ आरोपितों के खिलाफ दिल्ली पब्लिक गैंबलिंग एक्ट के तहत दर्ज किए हैं।

    बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि रानी बाग, राज पार्क, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, पश्चिम विहार वेस्ट, निहाल विहार, रणहौला और मुंडका थाना क्षेत्रों में अलग-अलग छापेमारियां की गईं।

    रानी बाग थाना क्षेत्र में दो, राज पार्क में पांच, मंगोलपुरी में एक, सुल्तानपुरी में दो, पश्चिम विहार वेस्ट में दो, निहाल विहार में एक, रणहोला में एक और मुंडका में दो आरोपित पकड़े गए। सभी जगहों पर पुलिस ने मौके से नकदी, सट्टा पर्चियां, टोकन और रिकार्ड बुक बरामद कीं।

    गिरफ्तार आरोपितों की पहचान जमशेद, सुमित, चंदन कुमार, राजेंद्र कुमार, मोहन, नीरज सिंह, बादल, दीपक, मनोज कुमार, विक्की, सनी, रोहित, नौमान अली, मोहम्मद तसलीम, देवेंद्र और सनी के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि ऐसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ जिले में जीरो टालरेंस नीति के तहत अभियान जारी रहेगा। सभी मामलों में आगे की जांच चल रही है।