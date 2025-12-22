Language
    दिल्ली पुलिस ने फ्लैट में चल रहे अवैध जुआ रैकेट का किया भंडाफोड़, 55 हजार नकद समेत छह गिरफ्तार

    By Mohammed Saqib Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:25 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने एक फ्लैट में चल रहे अवैध जुआ रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 55 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं और छह लोगों को गिरफ्तार किया ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। फ्लैट में चल रहे अवैध जुआ रैकेट का भंडाफोड़ कर डीबीजी रोड थाना पुलिस की टीम ने छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 55 हजार नकद, बड़ी मात्रा में ताश के पत्ते, नौ महंगे मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

    गिरफ्तार आरेापितों की पहचान करोल बाग के किशन, वरुण, घंटा घर, सब्जी मंडी के इमरान, तोहिद, गुरुग्राम, हरियाणा के शुभम और आनंद पर्वत के हेमंत के रूप में हुई है। वहीं छापेमारी के दौरान कई आरोपित फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है।

    गुप्त सूचना पर पुलिस की छापेमारी

    मध्य जिले के उपायुक्त के मुताबिक, 17 दिसंबर की देर रात पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हेड कांस्टेबल शमशेर और कांस्टेबल शिशराम को गुप्त मुखबिर से सूचना मिली कि अमरिलियास यूनिटी, करोल बाग में एक रिहायशी फ्लैट के अंदर कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं।

    सूचना पर पुलिस टीम ने मुखबिर के साथ बताई गई जगह पर छापेमारी की, जहां कई लोग ताश खेलकर अवैध जुए की गतिविधि में शामिल पाए गए। पुलिस टीम को देखकर कुछ आरोपितों ने ताश के पत्ते और नकदी बिखेरकर भागने की कोशिश की। हालांकि टीम ने मौके से छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

    छापेमारी के दौरान मौके से 55,900 नकद, अलग-अलग कंपनियों के कुल 35 ताश के डेक, साथ ही फर्श पर बिखरे हुए ताश के पत्ते बरामद कर जब्त किए गए।