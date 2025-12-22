दिल्ली पुलिस ने फ्लैट में चल रहे अवैध जुआ रैकेट का किया भंडाफोड़, 55 हजार नकद समेत छह गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। फ्लैट में चल रहे अवैध जुआ रैकेट का भंडाफोड़ कर डीबीजी रोड थाना पुलिस की टीम ने छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 55 हजार नकद, बड़ी मात्रा में ताश के पत्ते, नौ महंगे मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गिरफ्तार आरेापितों की पहचान करोल बाग के किशन, वरुण, घंटा घर, सब्जी मंडी के इमरान, तोहिद, गुरुग्राम, हरियाणा के शुभम और आनंद पर्वत के हेमंत के रूप में हुई है। वहीं छापेमारी के दौरान कई आरोपित फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है।

गुप्त सूचना पर पुलिस की छापेमारी मध्य जिले के उपायुक्त के मुताबिक, 17 दिसंबर की देर रात पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हेड कांस्टेबल शमशेर और कांस्टेबल शिशराम को गुप्त मुखबिर से सूचना मिली कि अमरिलियास यूनिटी, करोल बाग में एक रिहायशी फ्लैट के अंदर कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं।

सूचना पर पुलिस टीम ने मुखबिर के साथ बताई गई जगह पर छापेमारी की, जहां कई लोग ताश खेलकर अवैध जुए की गतिविधि में शामिल पाए गए। पुलिस टीम को देखकर कुछ आरोपितों ने ताश के पत्ते और नकदी बिखेरकर भागने की कोशिश की। हालांकि टीम ने मौके से छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया।