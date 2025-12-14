Language
    दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवा रैकेट का किया भंडाफोड़, दो गिरफ्तार

    By Agency News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 03:43 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाओं के रैकेट का भंडाफोड़ कर दो आरोपियों, गौरव भगत और श्री राम को गिरफ्तार किया है। डीसीपी क्राइम ब्रांच आदित्य ...और पढ़ें

    दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाओं के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया।

    एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाओं के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है और एक अवैध निर्माण इकाई का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इसके साथ ही गौरव भगत और श्री राम उर्फ विशाल गुप्ता नामक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

    डीसीपी क्राइम ब्रांच आदित्य गौतम के अनुसार, क्राइम ब्रांच ने एक छापेमारी की और भारी मात्रा में नकली ड्रग्स के साथ-साथ उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल को बरामद किया। यह अभियान दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सक्रिय संगठित मादक पदार्थों के नेटवर्क के खिलाफ चल रही निरंतर कार्रवाई का हिस्सा है।

    इससे पहले, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तुषार को गिरफ्तार किया था, जो एक नशीले पदार्थों के गिरोह का प्रमुख सदस्य था और दो अलग-अलग नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (एनडीपीएस) मामलों में वांछित था। इन मामलों में 8 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की उच्च शुद्धता वाली हेरोइन बरामद की गई थी।

    21 नवंबर को दिल्ली पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि तुषार दिल्ली के महावीर एन्क्लेव में मौजूद है। तकनीकी निगरानी के आधार पर हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार और रविंदर सिंह के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की एक टीम ने आरोपी को महावीर एन्क्लेव की गली नंबर 5 में खोज निकाला। एक छापेमारी की गई, जिसके परिणामस्वरूप तुषार को गिरफ्तार कर लिया गया।