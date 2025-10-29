दिल्ली में नशा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 1.6 करोड़ की ड्रग्स की बरामद
पूर्वी दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने नशा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सात तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 121.58 किलोग्राम गांजा और 600 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी कीमत 1.6 करोड़ रुपये है। गिरोह के सदस्य दिल्ली और उत्तर प्रदेश से ड्रग्स लाकर बेचते थे, जिनमें से कुछ पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस आगे की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। राजधानी दिल्ली में नशे का धंधा चला रहे एक गिरोह का पूर्वी जिले के एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने सात तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 121.58 किलोग्राम गांजा और 600 ग्राम स्मैक बरामद की है।
तस्करी में इस्तेमाल की जा रही दो कार भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस ड्रग्स की कीमत 1.6 करोड़ रुपये बताई है। तस्करों की पहचान गिरोह के सरगना नादिर उर्फ साहिल, इसके साथी अर्शू, तरक्की, नवील, तालिब, अमान और अरीब के रूप में हुई है।
पुलिस को जांच में पता चला है कि अमान पर 32, तालिब पर 22, और अर्शू पर 28 आपराधिक केस दर्ज हैं। इनपर लूट, झटपारी समेत कई धाराओं में केस हैं।
जिला पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया ने बताया कि दिल्ली पुलिस नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों पर नकेल कस रही है। जिले में नारकोटिक्स स्क्वाड के इंचार्ज अरुण कुमार के नेतृत्व में एसआइ रोहुल मोंगा व कांस्टेबल कौशल की एक टीम बनाई। टीम को 27 अक्टूबर को सूचना मिली कि गाजीपुर बार्डर से कुछ लोग ड्रग्स लेकर अक्षरधाम की तरफ जाएंगे।
पुलिस ने एनएच-नौ पर जाल बिछाया। बैरिकेड लगाकर वाहनों की जांच शुरू की। दो संदिग्ध कारों को जांच के लिए पुलिस ने रोका। तलाशी लेने पर कार से ड्रग्स बरामद हुई। पुलिस ने कार में सातों लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को जांच में पता चला आरोपित नशे के आदी हैं। यह सभी पुरानी दिल्ली के चांदनी महल इलाके में मिले थे।
उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से ड्रग्स खरीदते हैं और दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में बेचते हैं। आरोपितों से पूछताछ कर पुलिस इनके साथियों का पता लगा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।