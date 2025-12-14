'से-हेल्प' एप के प्रति जागरूकता के लिए दिल्ली पुलिस ने निकाली ऑटो रैली, निर्भया की मां आशा देवी ने दिखाई हरी झंडी
दिल्ली पुलिस ने से-हेल्प एप के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक ऑटो रैली का आयोजन किया। इस रैली को निर्भया की मां आशा देवी ने हरी झंडी दिखाई। इस पहल का ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ''से हेल्प'' एप के प्रति जन जागरूकता के लिए मध्य जिला पुलिस ने शनिवार को मध्य जिला में आटो रिक्शा चालकों के जरिये रैली निकाली। रैली में 500 से अधिक आटो रिक्शा चालकों ने हिस्सा लिया। जन जागरूकता कार्यक्रम में निर्भया की मां आशा देवी ने आटो रिक्शा की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
डीसीपी मध्य जिला निधिन वालसन का कहना है कि पुलिस ने कम्युनिटी स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर महिलाओं की सुरक्षा और इमरजेंसी रिस्पांस के लिए से-हेल्प मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिये बड़े पैमाने पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।
यह एक वायस एक्टिवेटेड और एसओएस बटन वाला सेफ्टी एप है, जिसका मकसद महिलाओं और बुजुर्ग नागरिकों को संकट के समय में तेजी से मदद पहुंचाना है। इस पहल के तहत मध्य जिला के सार्वजनिक जगहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने और जागरूकता बढ़ाने के लिए उनकी छतों पर से-हेल्प जागरूकता के बैनर लगाए गए।
निर्भया की मां ने दिखाई हरी झंडी
आटो रिक्शा जागरूकता रैली को औपचारिक रूप से निर्भया की मां आशा देवी ने हरी झंडी दिखाई, उनकी मौजूदगी ने कार्यक्रम को नैतिक बल और सामाजिक महत्व दिया। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त एचआरडी राबिन हिबू ने सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कम्युनिटी की भागीदारी और टेक्नोलाजी आधारित समाधानों के इस्तेमाल पर जोर दिया।
उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग, सामुदायिक जुड़ाव और टेक्नोलाजी-आधारित नागरिक सुरक्षा पहलों के प्रति दिल्ली पुलिस की निरंतर प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। से हेल्प एप यूज़र्स को वायस कमांड या सिंगल टच एसओएस बटन के ज़रिये तुरंत संकट अलर्ट भेजने में सक्षम बनाता है, जिससे आपात स्थिति के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया और सहायता सुनिश्चित होती है।
उन्होंने आटो रिक्शा आउटरीच अभियान से एप के बारे में सार्वजनिक जागरूकता और इसे अपनाने में वृद्धि होने की उम्मीद जताई।
अगर यह एप होता तो शायद बच जाती मेरी बेटी
वहीं आशा देवी ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी, जागरूकता और सुरक्षा उपकरणों के समय पर इस्तेमाल के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा क अगर यह एप होता, तो शायद मेरी बेटी बच जाती। से हेल्प एप विभिन्न विभागों द्वारा वर्गीकृत सरकारी सेवाओं की जानकारी प्रदान करता है, जिसमें पुलिस व एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं शामिल हैं।
