कोर्ट में दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली पुलिस के ASI की मौत, घटना का CCTV फुटेज आया सामने

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट परिसर में ड्यूटी के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली पुलिस में तैनात एएसआई की मौत हो गई। उनकी पहचान राजेश के रूप में हुई है।

वह कोर्ट की सिक्योरिटी में तैनात थे। सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे एएसआई राजेश प्रतिदिन की तरह ड्यूटी पर पहुंचे थे। जैसे ही वह अपने साथियों से मिलकर सीढ़ियों की ओर बढ़े, अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े।

मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक, मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। पूरी घटना कोर्ट परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं उनकी अचानक मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर है।