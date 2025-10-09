कोर्ट में दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली पुलिस के ASI की मौत, घटना का CCTV फुटेज आया सामने
दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट परिसर में ड्यूटी के दौरान दिल्ली पुलिस के एएसआई राजेश की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वह सुबह ड्यूटी पर पहुंचे और अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े। पुलिसकर्मियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट परिसर में ड्यूटी के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली पुलिस में तैनात एएसआई की मौत हो गई। उनकी पहचान राजेश के रूप में हुई है।
वह कोर्ट की सिक्योरिटी में तैनात थे। सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे एएसआई राजेश प्रतिदिन की तरह ड्यूटी पर पहुंचे थे। जैसे ही वह अपने साथियों से मिलकर सीढ़ियों की ओर बढ़े, अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े।
मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक, मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। पूरी घटना कोर्ट परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं उनकी अचानक मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर है।
#watch | In a tragic event in Delhi, an Assistant Sub-Inspector (ASI) collapsed and passed away due to a heart attack while on duty inside a court complex. CCTV footage circulating online shows the officer suddenly collapsing, shocking colleagues and passersby. Immediate medical… pic.twitter.com/gxcdlmjA28— The Daily Jagran (@TheDailyJagran) October 9, 2025
