    कोर्ट में दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली पुलिस के ASI की मौत, घटना का CCTV फुटेज आया सामने

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 03:00 PM (IST)

    दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट परिसर में ड्यूटी के दौरान दिल्ली पुलिस के एएसआई राजेश की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वह सुबह ड्यूटी पर पहुंचे और अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े। पुलिसकर्मियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है।

    तीस हजारी कोर्ट परिसर में एसआई की मौत। फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट परिसर में ड्यूटी के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली पुलिस में तैनात एएसआई की मौत हो गई। उनकी पहचान राजेश के रूप में हुई है।

    वह कोर्ट की सिक्योरिटी में तैनात थे। सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे एएसआई राजेश प्रतिदिन की तरह ड्यूटी पर पहुंचे थे। जैसे ही वह अपने साथियों से मिलकर सीढ़ियों की ओर बढ़े, अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े।

    मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक, मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। पूरी घटना कोर्ट परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं उनकी अचानक मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर है।

