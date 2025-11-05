दिल्ली में गांजे के साथ महिला गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में बाहरी जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सुल्तानपुरी थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 453 ग्राम गांजा के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने आरोपित महिला को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपित महिला से पूछताछ कर इसके अन्य साथियों का पता लगा रही है। बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि दो नवंबर को सुल्तानपुरी थाना एसएचओ रविंद्र मलिक के नेतृत्व में पुलिस गश्त पर थी। जब टीम हंसराज पार्क इलाके में पहुंची, तो उन्हें एक संदिग्ध महिला दिखाई दी, जिसके हाथ में पालिथीन बैग था। पुलिस को देखकर महिला भागने लगी, लेकिन टीम ने तुरंत पीछा कर उसे पकड़ लिया। पकड़ी गई महिला की तलाशी लेने पर उसके बैग से गांजा बरामद हुआ।