दिल्ली में गांजे के साथ महिला गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
दिल्ली के बाहरी जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सुल्तानपुरी पुलिस ने गश्त के दौरान 453 ग्राम गांजे के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर महिला से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस महिला के साथियों और नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस उपायुक्त ने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में बाहरी जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सुल्तानपुरी थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 453 ग्राम गांजा के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने आरोपित महिला को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपित महिला से पूछताछ कर इसके अन्य साथियों का पता लगा रही है।
बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि दो नवंबर को सुल्तानपुरी थाना एसएचओ रविंद्र मलिक के नेतृत्व में पुलिस गश्त पर थी। जब टीम हंसराज पार्क इलाके में पहुंची, तो उन्हें एक संदिग्ध महिला दिखाई दी, जिसके हाथ में पालिथीन बैग था। पुलिस को देखकर महिला भागने लगी, लेकिन टीम ने तुरंत पीछा कर उसे पकड़ लिया। पकड़ी गई महिला की तलाशी लेने पर उसके बैग से गांजा बरामद हुआ।
पुलिस उपायुक्त ने बताया कि नशे के खिलाफ सख्त अभियान पुलिस चला रही है। क्षेत्र में मादक पदार्थों की बिक्री या तस्करी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि आरोपिच महिला से पूछताछ जारी है और पुलिस उसके साथियों और सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है। जिले में गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि अवैध नशे के कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके।
