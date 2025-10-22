Language
    नशे के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन, हेरोइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, नेटवर्क तोड़ने की कार्रवाई जारी

    Updated: Wed, 22 Oct 2025 12:55 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने हेरोइन के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नशे के खिलाफ दिल्ली पुलिस की मुहिम का हिस्सा है। पुलिस अब इन तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश में जुटी है, ताकि नशे के कारोबार को खत्म किया जा सके।

    प्रतीकात्मक फोटो।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को नशे के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दो सक्रिय ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 203 ग्राम उच्च गुणवत्ता की हेरोइन/स्मैक बरामद की गई है। इस मामले में थाना क्राइम ब्रांच में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम सहरोज खान और मोहम्मद फैसल उर्फ हैदर अली हैं, जो दोनों उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के टिलहर कस्बे के रहने वाले हैं।

    18 अगस्त 2025 को एएसआई रणधीर सिंह को एक गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी राजौरी गार्डन के पास स्थित वेस्ट गेट मॉल के पास हेरोइन सप्लाई करने आने वाले हैं। सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर अनिल मलिक के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें एएसआई रणधीर सिंह, महिला एसआई अमोलक, हेड कांस्टेबल रवि और राम निवास शामिल थे। यह टीम एसीपी सतेन्द्र मोहन और डीसीपी हर्ष इंदौरा के निर्देशन में काम कर रही थी।

    टीम ने मौके पर पहुंच कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान सहरोज खान के पास से 203 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे अर्शद नाम के एक व्यक्ति के निर्देश पर दिल्ली-एनसीआर में ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे। अर्शद ही उन्हें इस धंधे में लेकर आया और बदले में अच्छी रकम देने का लालच दिया गया।

    पैसों के लालच में की नशा तस्करी

    सहरोज खान पढ़ाई में केवल पांचवीं तक गया है और मजदूरी करता रहा है। वहीं मोहम्मद फैसल बारहवीं पास है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। दोनों के पास पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन तेजी से पैसे कमाने के चक्कर में उन्होंने नशे का रास्ता अपना लिया।

    पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की आगे की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि राजधानी और आस-पास के इलाकों में नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।