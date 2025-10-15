अदालत की कार्यवाही से बच रही महिला समेत दो गिरफ्तार, तीस हजारी कोर्ट ने किया था भगोड़ा घोषित
बाहरी दिल्ली पुलिस ने कोर्ट की कार्रवाई से बचने के लिए भाग रहे एक महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। निहाल विहार पुलिस ने पवन शर्मा को गुरुग्राम से पकड़ा, जिसे तीस हजारी कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था। वहीं, रानी बाग पुलिस ने एक महिला अपराधी को जहांगीरपुरी से गिरफ्तार किया, जिसे भी कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था। दोनों को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में कोर्ट की कार्रवाई से बचने के लिए फरार चल रहे एक महिला समेत एक अन्य आरोपित को बाहरी जिला पुलिस ने पकड़ा है। जिन्हें भगोड़ा घोषित किया हुआ था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार इन्हें गिरफ्तार किया है।
बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि रानीबाग और निहाल विहार पुलिस ने यह कार्रवाई की है। निहाल विहार थाने की टीम में शामिल हेड कांस्टेबल धर्मपाल और देवेंद्र को सूचना मिली कि भगोड़ा पवन शर्मा गुरुग्राम स्थित सेक्टर-18 में छिपा है। पुलिस टीम ने छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया।
वहीं, जांच में पता चला कि उसे 16 अक्टूबर 2024 को तीस हजारी कोर्ट की मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट ने भगोड़ा घोषित किया था। आरोपित को बीएनएसएस की धारा 35.1(डी) के तहत गिरफ्तार किया गया।
वहीं, रानी बाग थाना पुलिस की टीम ने तकनीकी निगरानी और फील्ड इंटेलिजेंस के आधार पर एक महिला अपराधी को जहांगीरपुरी स्थित के-ब्लाक से पकड़ा। महिला को इसी वर्ष 10 मार्च को तीस हजारी कोर्ट के एक अदालत ने भगोड़ा घोषित किया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।