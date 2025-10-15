अदालत की कार्यवाही से बच रही महिला समेत दो गिरफ्तार, तीस हजारी कोर्ट ने किया था भगोड़ा घोषित

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में कोर्ट की कार्रवाई से बचने के लिए फरार चल रहे एक महिला समेत एक अन्य आरोपित को बाहरी जिला पुलिस ने पकड़ा है। जिन्हें भगोड़ा घोषित किया हुआ था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार इन्हें गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि रानीबाग और निहाल विहार पुलिस ने यह कार्रवाई की है। निहाल विहार थाने की टीम में शामिल हेड कांस्टेबल धर्मपाल और देवेंद्र को सूचना मिली कि भगोड़ा पवन शर्मा गुरुग्राम स्थित सेक्टर-18 में छिपा है। पुलिस टीम ने छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया।