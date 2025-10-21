Delhi Crime: कारें नहीं... सिर्फ ये पार्टस चुराता था शातिर, दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी थाने की एक टीम ने वाहनों से ईसीएम चोरी करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले छह महीने से इस अपराध को अंजाम दे रहे थे। उनके पास से चोरी की आठ ईसीएम, वाहन खोलने के औजार और अपराध में इस्तेमाल की गई कार बरामद की गई है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महनूर और आदिल उर्फ शाहरुख के रूप में हुई है। महनूर एक हत्या के मामले में शामिल रहा है, जबकि आदिल पर 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस उपायुक्त राजा बंठिया के अनुसार, 18 सितंबर को मोहम्मद रिजवान अब्बास ने पानी के टैंकर से ईसीएम चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। 19 अक्टूबर की सुबह 2 बजे वजीराबाद के पास से दोनों कार सवारों को गिरफ्तार कर लिया गया।