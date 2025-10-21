Delhi Crime: कारें नहीं... सिर्फ ये पार्टस चुराता था शातिर, दो गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी इलाके से दो ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो गाड़ियों से ईसीएम चोरी करते थे। आरोपियों के पास से चोरी की आठ ईसीएम और वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार बरामद हुई है। इनमें से एक आरोपी पहले हत्या के मामले में भी शामिल था और दूसरे पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब इनके तीसरे साथी की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी थाने की एक टीम ने वाहनों से ईसीएम चोरी करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले छह महीने से इस अपराध को अंजाम दे रहे थे। उनके पास से चोरी की आठ ईसीएम, वाहन खोलने के औजार और अपराध में इस्तेमाल की गई कार बरामद की गई है।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महनूर और आदिल उर्फ शाहरुख के रूप में हुई है। महनूर एक हत्या के मामले में शामिल रहा है, जबकि आदिल पर 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
पुलिस उपायुक्त राजा बंठिया के अनुसार, 18 सितंबर को मोहम्मद रिजवान अब्बास ने पानी के टैंकर से ईसीएम चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। 19 अक्टूबर की सुबह 2 बजे वजीराबाद के पास से दोनों कार सवारों को गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोपियों ने पिछले छह महीनों से बुराड़ी, तिमारपुर, वजीराबाद और स्वरूप नगर इलाकों से ईसीएम चोरी करने की बात कबूल की। उन्होंने चोरी की ईसीएम अपने तीसरे साथी नईम को बेच दी थीं। आदिल के घर से चोरी की गई आठ ईसीएम बरामद की गईं। तीसरे आरोपी नईम की तलाश जारी है। उनकी गिरफ्तारी के साथ, पुलिस का दावा है कि उन्होंने छह मामले सुलझा लिए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।