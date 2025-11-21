Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में नशे के सौदागरों पर पुलिस का एक्शन, 152 ग्राम गांजे के साथ महिला समेत दो ड्रग पैडलर गिरफ्तार

    By Shamse Alam Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 09:08 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत दो ड्रग पैडलरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 152 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है, ताकि इस गिरोह के अन्य सदस्यों का भी पता लगाया जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली में दो ड्रग तस्कर गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी जिला पुलिस ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सुल्तानपुरी और राज पार्क इलाके से महिला समेत दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने 152.37 ग्राम गांजा, 12 इंजेक्शन, 12 सीरिंज, 12 एविल इंजेक्शन और 24 निडिल बरामद किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इनमें से एक आरोपित की पहचान संजीत के रूप में हुई है। वह सुल्तानपुरी थाने का घोषित बदमाश है। जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि जिले की पुलिस की टीम नशे के कारोबार करने वालों पर निगरानी रख रही है। राजपार्क थाना के पुलिसकर्मी 17 नवंबर को सुल्तानपुरी इलाके में गश्त कर रही थी। लेबर कालोनी के पास पुलिस ने संदिग्ध महिला को पकड़ा।

    पहले से दर्ज है मामला

    उसके पास से पॉलीथिन बैग मिला, जिसमें 131.66 ग्राम गांजा मिला। जांच में पता चला कि महिला पर पहले से मादक द्रव्य अधिनियम का मामला दर्ज है। दूसरे मामले में सुल्तानपुरी थाना पुलिस 18 नवंबर को मदर डेयरी डी दो पार्क के पास गश्त कर रही थी। वहां पुलिस देखा कि कुछ लोग एक व्यक्ति को घेरकर खड़े हैं।

    पुलिस ने लोगों को हटाकर देखा। वह संदिग्ध वहां से भागने लगा, जिसे पुलिस ने दबोच लिया। आरोपित की पहचान संजीत के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके पास से 12 इंजेक्शन, 12 सीरिंज, 12 एविल इंजेक्शन और 24 सुई मिलीं। साथ ही उसके पास से 20.71 ग्राम गांजा मिला।