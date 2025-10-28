दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर चोर, आरोपी के पास से चोरी के 18 मोबाइल बरामद

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में अंबेडकर नगर थाना पुलिस ने 26 अक्टूबर को चोरी के मोबाइल बेचने के लिए ग्रेटर कैलाश जा रहे एक बदमाश को जहांपनाह सिटी फारेस्ट के पास से गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने चोरी के 18 मोबाइल बरामद किए हैं। फिलहाल आरोपित को जेल भेज दिया गया है।

पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि अंबेडकर नगर थाना में तैनात एएसआई पंकज राजोरा को सूचना मिली कि एक बदमाश चोरी के मोबाइल बेचने के लिए ग्रेटर कैलाश आने वाला है। इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह की टीम ने आरोपित के बारे में जानकारी जुटाई और जहांपनाह फारेस्ट के रास्ते पर जाल बिछाया। कुछ ही देर में एक संदिग्ध वहां से गुजरा, जिसे पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसके बैग से पुलिस ने 18 मोबाइल फोन बरामद किए।