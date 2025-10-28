Language
    दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर चोर, आरोपी के पास से चोरी के 18 मोबाइल बरामद

    By Rais Rais Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 10:20 PM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने अंबेडकर नगर इलाके से एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी के 18 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह ग्रेटर कैलाश में चोरी के मोबाइल बेचने जा रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि वह स्मैक का आदी है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी करता था।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में अंबेडकर नगर थाना पुलिस ने 26 अक्टूबर को चोरी के मोबाइल बेचने के लिए ग्रेटर कैलाश जा रहे एक बदमाश को जहांपनाह सिटी फारेस्ट के पास से गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने चोरी के 18 मोबाइल बरामद किए हैं। फिलहाल आरोपित को जेल भेज दिया गया है।

    पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि अंबेडकर नगर थाना में तैनात एएसआई पंकज राजोरा को सूचना मिली कि एक बदमाश चोरी के मोबाइल बेचने के लिए ग्रेटर कैलाश आने वाला है।

    इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह की टीम ने आरोपित के बारे में जानकारी जुटाई और जहांपनाह फारेस्ट के रास्ते पर जाल बिछाया। कुछ ही देर में एक संदिग्ध वहां से गुजरा, जिसे पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसके बैग से पुलिस ने 18 मोबाइल फोन बरामद किए।

    वहीं, जांच में सामने आया कि इनमें से नौ मोबाइल अंबेडकर नगर, पुल प्रह्लादपुर और नेब सराय से चोरी किए गए थे। आरोपित ने बताया कि वह गरीब परिवार से है और स्मैक का आदी है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वह मोबाइल चोरी कर बेच देता था।