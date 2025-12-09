दिल्ली, बेंगलुरु और राजस्थान के पुलिस को भेजे धमकी भरे ईमेल, पुलिस ने आरोपी शख्स को किया गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने दिल्ली, बेंगलुरु और राजस्थान में पुलिस इकाइयों को धमकी भरे ईमेल भेजने के आरोप में अभय नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के ...और पढ़ें
पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली, बेंगलुरु और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पुलिस इकाइयों को कथित तौर पर धमकी भरे ईमेल भेजने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि अभय नाम के आरोपी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से संबंध होने का झूठा दावा करते हुए मैसेज भेजे और जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर भी दिया।
