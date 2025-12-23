दिल्ली पुलिस ने 35 आपराधिक मामलों में शामिल हिस्ट्रीशीटर को दबोचा, गिरफ्तारी से बचने के लिए बदली थी पहचान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी जिले की सिविल लाइंस थाना पुलिस की टीम ने एक कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है जो जाफराबाद थाने का हिस्ट्रीशीटर है और दिल्ली समेत एनसीआर के अलग-अलग पुलिस थानों में दर्ज चोरी, झपटमारी, सेंधमारी, डकैती आदि के 35 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।

आरोपित की पहचान अभिषेक उर्फ सांता उर्फ सोंता के रूप में हुई है। आरोपित गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार अपनी पहचान बदल रहा था और अपने रहने की जगह को सीसीटीवी कैमरों से कवर करके रखता था। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी से अलग-अलग पुलिस थानों में दर्ज झपटमारी और वाहन चोरी के कुल नौ मामले सुलझाने का दावा किया है।

राजकोट की रहने वाली हैं पीड़िता उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, मूल रूप से गुजरात के राजकोट की रहनी वाली आर. बेन ने चार दिसंबर को शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वह हिमाचल प्रदेश से दिल्ली आई थीं और गुजराती भवन, सिविल लाइंस में रह रही थीं।

पांच नवंबर की दोपहर वह अपने परिवार के साथ पैदल सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन जा रही थीं। जब वह गणपति अपार्टमेंट, अलीपुर रोड, सिविल लाइंस के सामने पहुंचीं, तो एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग वहां आए और पीछे बैठे व्यक्ति ने उनके गले से सोने की चेन झपट ली।

झपटमारी के दौरान, चेन का कुछ हिस्सा नीचे गिर गया और झपटमार घटना के बाद चेन का बचा हुआ हिस्सा लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान, टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल, जिसमें आरोपित वारदात करते कैद हुए।

जांच में चोरी की निकली मोटरसाइकिल अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल की जांच करने पर पता चला कि वह पहाड़गंज इलाके से चोरी की गई थी। इसके बाद गुप्त मुखबिरों की जानकारी पर एक की पहचान अभिषेक के रूप में हुई। 12 दिसंबर को एक गुप्त सूचना मिली कि आरोपित मौजपुर में एक घर में रह रहा है।

सूचना पर टीम ने संदिग्ध परिसर के चारों ओर एक जाल बिछाया। हालांकि, आरोपित ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपने घर के आसपास पुलिस टीम की मौजूदगी का अंदाजा लगा लिया। घर की छत पर चला गया। पुलिस टीम भी उसकी हरकतों पर नजर रखती रही।