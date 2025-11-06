दिल्ली पुलिस का जुआरियों पर शिकंजा, 40 हजार की नकदी के साथ चार आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दिल्ली में बाहरी जिले में संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने जुआ खेलने के दो अलग-अलग मामलों में चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 40 हजार 950 रुपये नकद समेत जुए से संबंधित सामग्री बरामद की है। दोनों ही मामलों में दिल्ली पब्लिक गैंबलिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि दो नवंबर को मंगोलपुरी थाना पुलिस जे-ब्लाक स्थित इंदिरा पार्क के पास गश्त पर थी। देखा कि कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। पुलिस ने मौके पर दबिश देकर दो आरोपितों को पकड़ लिया। जिनसे 38 हजार 900 रुपये नगद समेत जुआ सामग्री बरामद की।