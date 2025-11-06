Language
    दिल्ली पुलिस का जुआरियों पर शिकंजा, 40 हजार की नकदी के साथ चार आरोपी गिरफ्तार

    By Shamse Alam Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 12:23 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने बाहरी जिले में जुआ खेलने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। मंगोलपुरी और सुल्तानपुरी में हुई छापामारी में पुलिस ने 40 हजार 950 रुपये नकद और जुए का सामान बरामद किया। आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पब्लिक गैंबलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दिल्ली में बाहरी जिले में संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने जुआ खेलने के दो अलग-अलग मामलों में चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 40 हजार 950 रुपये नकद समेत जुए से संबंधित सामग्री बरामद की है। दोनों ही मामलों में दिल्ली पब्लिक गैंबलिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

    बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि दो नवंबर को मंगोलपुरी थाना पुलिस जे-ब्लाक स्थित इंदिरा पार्क के पास गश्त पर थी। देखा कि कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। पुलिस ने मौके पर दबिश देकर दो आरोपितों को पकड़ लिया। जिनसे 38 हजार 900 रुपये नगद समेत जुआ सामग्री बरामद की।

    वहीं, तीन नवंबर को सुल्तानपुरी थाने की टीम ने पी-1 ब्लाक पार्क के पास जुआ खेलते दो लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। इनके कब्जे से दो हजार 50 रुपये नगद और अन्य जुआ सामग्री जब्त की गई।

    गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मंगोलपुरी निवासी हेमंत और विशाल और सुल्तानपुरी निवासी तेरतन और राम सिंह के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि ऐसे अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

     