कुख्यात आरजू-अनमोल बिश्नोई और हैरी बॉक्सर सिंडिकेट के पांच शूटर गिरफ्तार, हरियाणा-चंडीगढ़ में चल रहे थे वांछित
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरजू-अनमोल बिश्नोई और हैरी बॉक्सर सिंडिकेट के पांच सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में इंद्रप्री ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरजू-अनमोल बिश्नोई और हैरी बॉक्सर सिंडिकेट के पांच क्रिमिनल व एक्टिव किलर को गिरफ्तार किया है।
बताया गया किृ गिरफ्तार किए गए आरोपियों में इंद्रप्रीत सिंह, पैरी के एग्जीक्यूटिव, नेशनल कबड्डी प्लेयर सोनू नोल्टा और लायन बार एंड रेस्टोरेंट के मालिक आशु महाजन शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार, ये सभी आरोपी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में वांछित चल रहे थे। फिलहाल पुलिस सभी अपराधियों से पूछताछ कर रही है।
