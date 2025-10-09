दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 28 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को किया गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जारी है। ताजा मामला में गुरुवार को दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस के 28 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे थे।

पूछताछ में पता चला कि ये लोग कई अन्य व्यक्तियों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा से अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे। सभी 28 लोगों को अब एक अस्थायी हिरासत केंद्र में रखा गया है, जहां उनके निर्वासन की प्रक्रिया की कानूनी औपचारिकताएं से चल रही हैं। जानकारी के मुताबिक, अब तक कुल 235 अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा जा चुका है।

Delhi | The Bangladeshi Cell of South East District Police has identified and apprehended 28 illegal Bangladeshi immigrants. They were found residing illegally in India. Upon interrogation, it was revealed that they entered India illegally through the Khulna border, West Bengal,… — ANI (@ANI) October 9, 2025 सितंबर में अवैध रूप से रह रहे 14 विदेशी नागरिक गिरफ्तार द्वारका जिले में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी जारी है। सितंबर माह में पुलिस ने अलग अलग इलाके से 14 विदेशी नागरिकों को पकड़ा है। जिसमें 11 नाइजीरिया, दो आइवरी कोस्ट और एक बांग्लादेश का रहने वाला है। पुलिस ने सभी को हिरासत केंद्र में भेज दिया है और इनकी निर्वासन प्रक्रिया शुरू कर दी है। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि जिले की ऑपरेशन यूनिट और पुलिस थानों के कर्मचारी नियमित रूप से उन विदेशी नागरिकों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं जो अवैध रूप से इलाके में रह रहे हैं या घूम रहे हैं। सितंबर माह में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई जारी रखते हुए द्वारका जिले के एंटी नारकोटिक्स सेल नौ, मोहन गार्डन थाने ने दो, वाहन चोरी निरोधक शाखा, द्वारका सेक्टर 23 और डाबड़ी थाना पुलिस ने एक एक विदेशी नागरिकों को पकड़ा।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए पुलिस ने विभिन्न इलाके में मुखबिरों को सक्रिय किया है। मुखबिर लगातार पुलिस को ऐसे नागरिकों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाती है। इन सूचनाओं को पुलिस सत्यापित करने के बाद बिना वैध वीजा के रह रहे विदेशी नागरिकों को पकड़ती है और इन्हें उनके देश में निर्वासित कर देती है।

पुलिस ने पकड़े गए सभी नागरिकों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय में पेश किया। जहां से सभी को निर्वासित करने प्रक्रिया की गई। सभी को हिरासत केंद्र में भेज दिया गया है और निर्वासन की प्रक्रिया की जा रही है।