सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों का कर रहे थे प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस ने 12 युवकों को किया गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों का प्रदर्शन करने वाले 12 युवकों को गिरफ्तार किया है। मध्य रेंज की पुलिस ने यह कार्रवाई युवाओं को अपराध की ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर खुलेआम अवैध हथियारों का प्रदर्शन कर लोगों को डराने की कोशिश करने वाले 12 युवकों को मध्य रेंज की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई युवाओं को अपराध की शुरुआती सीढ़ी पर जाने से रोकने और अवैध हथियारों की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने के उद्देश्य से की गई है। इनमें नौ युवकों को उत्तरी जिला और तीन युवक को मध्य जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया।
सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार किए गए अधिकतर युवक 18 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के हैं, जो पिस्टल, कट्टा, चाकू, बंदुक और तलवार जैसे हथियारों के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। जांच में सामने आया है कि ये सभी हथियार अवैध रूप से हासिल किए गए थे।
संयुक्त आयुक्त मध्य रेंज मधुर वर्मा के मुताबिक उत्तरी जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए युवकों के नाम अमित सिंह, गौरव थापा, विशाल गुप्ता उर्फ हेमंत, रोहित, सुजल व हथियार सप्लायर अरुण उर्फ प्रधान, अभिषेक और मयंक राजपूत है। हथियार आपूर्ति करने वाले इन तीन आरोपितों के खिलाफ अलग से एफआइआर दर्ज की गई है।
वहीं मध्य जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए युवकों के नाम युग, तनिश और राज है। एक मामले में पुलिस ने मनीष उर्फ चमन को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास से दो कारतूस बरामद किए गए। इसने तीनों को अवैध हथियार आपूर्ति की थी।
मधुर वर्मा का कहना है कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन अपराध की शुरुआत होता है। आगे चलकर ऐसे युवक फायरिंग, लूट, रंगदारी या गंभीर हिंसक अपराधों में शामिल हो जाते हैं। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस का प्रयास शुरुआत में ही इस तरह की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और सोशल मीडिया प्लेटफार्म की निगरानी कर ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
