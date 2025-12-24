सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों का कर रहे थे प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस ने 12 युवकों को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर खुलेआम अवैध हथियारों का प्रदर्शन कर लोगों को डराने की कोशिश करने वाले 12 युवकों को मध्य रेंज की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई युवाओं को अपराध की शुरुआती सीढ़ी पर जाने से रोकने और अवैध हथियारों की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने के उद्देश्य से की गई है। इनमें नौ युवकों को उत्तरी जिला और तीन युवक को मध्य जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया।

सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार किए गए अधिकतर युवक 18 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के हैं, जो पिस्टल, कट्टा, चाकू, बंदुक और तलवार जैसे हथियारों के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। जांच में सामने आया है कि ये सभी हथियार अवैध रूप से हासिल किए गए थे।

संयुक्त आयुक्त मध्य रेंज मधुर वर्मा के मुताबिक उत्तरी जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए युवकों के नाम अमित सिंह, गौरव थापा, विशाल गुप्ता उर्फ हेमंत, रोहित, सुजल व हथियार सप्लायर अरुण उर्फ प्रधान, अभिषेक और मयंक राजपूत है। हथियार आपूर्ति करने वाले इन तीन आरोपितों के खिलाफ अलग से एफआइआर दर्ज की गई है।

वहीं मध्य जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए युवकों के नाम युग, तनिश और राज है। एक मामले में पुलिस ने मनीष उर्फ चमन को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास से दो कारतूस बरामद किए गए। इसने तीनों को अवैध हथियार आपूर्ति की थी।