जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी के सेक्टर-23 में झगड़े की सूचना पर पहुंची बेगमपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को पकड़ लिया। आरोपित की पहचान 29 वर्षीय सतीश के रूप में हुई है। पुलिस को उसके पास से एक छीना हुआ मोबाइल और सफेद रंग की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आरोपित के पास से लोहे की राड और एक छोटा चाकू भी मिला।

पुलिस के अनुसार, 25 नवंबर को आनलाइन स्टोर के पास झगड़े की सूचना पर पीसीआर काल मिली थी। सूचना मिलते ही बेगमपुर थाने का बीट स्टाफ मौके पर पहुंचा। वहां सतीश हंगामा कर रहा था और उसके हाथ में लोहे की राड व छोटा चाकू था।