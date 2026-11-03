बुलेट पर सवार होकर दिल्ली में करते थे लूटपाट, राहगीरों को बेच देते थे मोबाइल; दो बदमाश गिरफ्तार

राजीव , बाहरी दिल्ली। महिंद्रा पार्क थाना अंतर्गत न्यू सब्जी मंडी में गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर एनएसपी इलाके में हुई लूट की वारदात का पर्दाफाश किया है। आरोपितों की पहचान विकास (27) और देव (22) के रूप में हुई है। इनके पास से लूटे गए दो मोबाइल फोन, दो बटनदार चाकू और वारदात में इस्तेमाल की गई बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

पुलिस के अनुसार, एक नवंबर को हेड कांस्टेबल रविंदर, कांस्टेबल कृष्ण और गुरविंदर न्यू सब्जी मंडी में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने दोनों संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की। जांच में सामने आया कि दोनों सुबह एनएसपी इलाके में हुई लूट की वारदात में शामिल थे। वे लूटे गए मोबाइल राह चलते लोगों को बेचते थे।