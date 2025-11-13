लाल किला ब्लास्ट के बाद अलर्ट, MCD-NDMC पार्किंग टेंडर में वाहन चेकिंग अनिवार्य

निहाल सिंह, नई दिल्ली। लाल किले के सामने एक i20 कार में हुए विस्फोट ने एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। एमसीडी और एनडीएमसी अपनी निविदा शर्तों में संशोधन करने की योजना बना रहे हैं। इसमें विशेष रूप से बहुमंजिला पार्किंग स्थलों और अंदर-बाहर गेट वाले सतही पार्किंग स्थलों में वाहनों की जाँच का प्रावधान शामिल होगा। सुरक्षा उपकरण भी लगाए जाएँगे ताकि किसी वाहन में कोई संदिग्ध वस्तु मिलने पर सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत सूचित किया जा सके और किसी भी बड़ी दुर्घटना को रोका जा सके।

दैनिक जागरण ने पार्किंग स्थलों में वाहनों के प्रवेश से पहले सुरक्षा जाँच की कमी और निविदा शर्तों में इसके प्रावधान के अभाव का मुद्दा उठाया था। एनडीएमसी अब अपने सतही और भूतल पार्किंग स्थलों को निजी ठेकेदारों को पट्टे पर देने के अनुबंध के लिए विचाराधीन निविदा शर्तों में इस आवश्यकता को शामिल करने के लिए काम कर रही है।

एमसीडी 17 नवंबर को होने वाली बैठक में लाभदायक परियोजना प्रकोष्ठ के समक्ष इस संबंध में एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा, निविदा शर्तों में प्रवेश करते समय वाहनों की जाँच और पार्किंग द्वारों पर सुरक्षा उपकरण लगाना भी शामिल है।

एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने कहा कि हम वर्तमान में अपने पार्किंग स्थलों का संचालन स्वयं कर रहे हैं, इसलिए सभी पार्किंग स्थलों में इतनी जल्दी सुरक्षा उपकरण लगाना संभव नहीं है। हालाँकि, हमने अपने कर्मचारियों को न केवल पार्किंग स्थल में प्रवेश करने वाले संदिग्ध वाहनों की जाँच करने, बल्कि सतर्क रहने का भी निर्देश दिया है।

इसके अलावा, हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चूँकि सभी 125 भूतल और भूतल पार्किंग स्थलों का संचालन और रखरखाव निविदाओं के माध्यम से निजी एजेंसियों को दिया जाएगा, इसलिए हम निविदा शर्तों में यह भी शामिल करेंगे कि पार्किंग स्थलों का संचालन करने वाली एजेंसी अपने कर्मचारियों को वाहन निरीक्षण के लिए प्रशिक्षित करे।

इसके अतिरिक्त, भूतल पार्किंग स्थलों के स्लैब पर कैमरे लगाए जाने चाहिए ताकि यह निगरानी की जा सके कि वाहनों के हुड पर कोई आपत्तिजनक वस्तु तो नहीं है। एमसीडी के लाभदायक परियोजना प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने कहा कि लाल किले की घटना के बाद यह मामला सामने आया।