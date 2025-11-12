Language
    Delhi Blast: MCD पार्किंग में खड़े वाहनों की जांच का कोई प्रावधान नहीं, नागरिकों को कैसे मिलेगी सुरक्षा?

    By Nihal Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 01:46 AM (IST)

    लाल किला बम विस्फोट के बाद दिल्ली की पार्किंग व्यवस्था की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। एमसीडी के पार्किंग टेंडर में वाहन निरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे बिना जाँच के गाड़ियाँ पार्क की जा सकती हैं। कुछ जगहों पर जाँच शुरू हुई है, लेकिन कर्मचारियों के पास उपकरण नहीं हैं। एमसीडी पार्किंग स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे तो हैं, पर वाहनों की जाँच नहीं होती। अब पार्किंग आवंटन की शर्तों में बदलाव का प्रस्ताव है।

    लाल किला बम विस्फोट के बाद दिल्ली की पार्किंग व्यवस्था की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।

    निहाल सिंह, नई दिल्ली। लाल किला बम विस्फोट ने दिल्ली की पार्किंग व्यवस्था की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। अगर सुनहरी बाग स्थित एएसआई पार्किंग में वाहन निरीक्षण व्यवस्था होती, तो लाल किला बम विस्फोट को रोका जा सकता था और निर्दोष लोगों की जान नहीं जाती।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालाँकि, दिल्ली की पार्किंग में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एमसीडी के पार्किंग टेंडर की शर्तों में वाहन निरीक्षण का ज़िक्र ही नहीं है। नतीजतन, लोग बिना निरीक्षण के भी दिल्ली की पार्किंग में गाड़ी पार्क कर सकते हैं। हालाँकि लाल किला घटना के बाद कुछ पार्किंग स्थलों पर कर्मचारियों को निरीक्षण करते देखा गया, लेकिन उनके पास निरीक्षण उपकरण नहीं थे।

    हालाँकि, सरसरी तौर पर वाहनों की जाँच की जा रही थी, लेकिन आम दिनों में ऐसा नहीं होता। न तो एमसीडी, न ही एनडीएमसी पार्किंग संचालकों और न ही कर्मचारियों के पास वाहन निरीक्षण उपकरण हैं। हालाँकि, एमसीडी की पार्किंग की शर्तों में पार्किंग स्थल पर पर्याप्त सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था है।

    गौरतलब है कि एमसीडी 400 से ज़्यादा भूतल और भूमिगत पार्किंग स्थलों का संचालन करती है। एमसीडी सभी पार्किंग स्थलों को निजी ठेकेदारों को मासिक लाइसेंस शुल्क पर आवंटित करती है। पार्किंग स्थलों के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी ठेकेदार की होती है।

    कर्मचारियों को तैनात करने से पहले, उनके आचरण और व्यवहार की जाँच ज़रूरी है, लेकिन पार्किंग स्थलों में प्रवेश करने वाले वाहनों की जाँच का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं, एनडीएमसी अपने कर्मचारियों के ज़रिए 120 से ज़्यादा पार्किंग स्थलों का संचालन करती है। दिल्ली मेट्रो और अन्य एजेंसियाँ भी ठेकेदारों के ज़रिए पार्किंग स्थलों का संचालन करती हैं। वहाँ भी स्थिति ऐसी ही है।

    अगर मॉल और होटलों में निरीक्षण संभव है, तो पार्किंग स्थलों में क्यों नहीं?

    दिल्ली में, मॉल और पाँच सितारा होटलों में प्रवेश करने से पहले हुड या डिक्की खोलकर वाहनों की जाँच की जाती है। इसके अलावा, यहाँ के कर्मचारी मेटल डिटेक्टर और अन्य वाहन निरीक्षण उपकरणों से लैस होते हैं। बाबा खड़ग सिंह मार्ग स्थित डीएलएफ पार्किंग स्थल पर भी वाहनों की जाँच की जाती है। इससे यह सवाल उठता है: अगर उपरोक्त स्थानों पर निरीक्षण किया जाता है, तो एमसीडी और एनडीएमसी सहित अन्य एजेंसियों द्वारा संचालित पार्किंग स्थलों पर निरीक्षण क्यों नहीं किया जा सकता?

    यह मामला हमारे ध्यान में आया है। पार्किंग संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए 17 नवंबर को हमारी एक बैठक है। हम अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और पार्किंग आवंटन निविदा की शर्तों में संशोधन करेंगे। उस बैठक में हम यह भी प्रस्ताव रखेंगे कि पार्किंग में प्रवेश करने से पहले वाहनों की जाँच की जाए। - प्रमोद गुप्ता, अध्यक्ष, लाभकारी परियोजना प्रकोष्ठ, एमसीडी