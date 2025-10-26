बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्लीवालों की बढ़ेगी परेशानी, NDMC और MCD ने की पार्किंग रेट दोगुना करने की तैयारी 

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता स्तर बेहद खराब स्थिति में है। इसके कारण ग्रेप दो की पाबंदियां लगी हुई है। इन पाबंदियों में स्थानीय निकायों को लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और निजी वाहनों का उपयोग कम करें, इसको प्रोत्साहित करना होता है।

इसके लिए सार्वजनिक पार्किंग के दामों को चार गुणा तक करने नियम है। इस नियम को लागू करने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और एमसीडी ने इसकी तैयारी कर ली है। एनडीएमसी के एक अधिकारी ने बताया उनके पास 128 पार्किंग साइट कनाट प्लेस समेत विभिन्न स्थानों पर संचालित हैं। चूंकि ग्रेप दो में पार्किंग के दाम बढ़ाने होते हैं। इसलिए हम इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। सक्षम प्राधिकारी से इसकी मंजूरी के बाद लागू कर दिया जाएगा। बीते वर्ष भी एनडीएमसी ने यही कार्य किया था। एनडीएमसी के लिए यह लागू करना आसान भी रहता है क्योंकि वह अपने ही कर्मचारियों के जरिये पार्किंग का संचालन करता है।