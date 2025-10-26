Language
    बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्लीवालों की बढ़ेगी परेशानी, NDMC और MCD ने की पार्किंग रेट दोगुना करने की तैयारी 

    By Nihal Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 08:33 PM (IST)

    दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए NDMC और MCD ने पार्किंग शुल्क दोगुना करने का फैसला किया है। इस निर्णय से दिल्लीवासियों की परेशानियां बढ़ सकती हैं क्योंकि उन्हें अब पार्किंग के लिए अधिक भुगतान करना होगा। निगम का उद्देश्य सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करना है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिले। सरकार सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने जैसे अन्य उपाय भी कर रही है।

    Hero Image

    दिल्ली में पार्किंग रेट दोगुना करने की तैयारी।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता स्तर बेहद खराब स्थिति में है। इसके कारण ग्रेप दो की पाबंदियां लगी हुई है। इन पाबंदियों में स्थानीय निकायों को लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और निजी वाहनों का उपयोग कम करें, इसको प्रोत्साहित करना होता है।

    इसके लिए सार्वजनिक पार्किंग के दामों को चार गुणा तक करने नियम है। इस नियम को लागू करने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और एमसीडी ने इसकी तैयारी कर ली है।

    एनडीएमसी के एक अधिकारी ने बताया उनके पास 128 पार्किंग साइट कनाट प्लेस समेत विभिन्न स्थानों पर संचालित हैं। चूंकि ग्रेप दो में पार्किंग के दाम बढ़ाने होते हैं। इसलिए हम इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। सक्षम प्राधिकारी से इसकी मंजूरी के बाद लागू कर दिया जाएगा। बीते वर्ष भी एनडीएमसी ने यही कार्य किया था। एनडीएमसी के लिए यह लागू करना आसान भी रहता है क्योंकि वह अपने ही कर्मचारियों के जरिये पार्किंग का संचालन करता है।

    वहीं, एमसीडी फिलहाल पार्किंग के दाम चार गुणा तो नहीं करेगी। क्योंकि पूर्व में सदन से इसकी मंजूरी नहीं मिली थी। एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वह एनडीएमसी की तर्ज पर पार्किंग के दाम दोगुणा करने की तैयारी कर रहे हैं। ताकि शहर में पार्किंग के दाम को लेकर एकरुपता रहे। उन्होंने बताया कि फिलहाल एमसीडी 400 के करीब पार्किंग का संचालन करता है। इसमें सभी पार्किंग ठेकेदारों के माध्यम से चलाई जाती हैं।