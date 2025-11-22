Language
    दिल्ली में पार्किंग संकट दूर करने की तैयारी: 20 नई मल्टीलेवल पार्किंग के लिए स्थान चिन्हित करने का काम शुरू

    By Nihal Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 11:07 PM (IST)

    दिल्ली में पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने 20 नई मल्टीलेवल पार्किंग बनाने की योजना बनाई है। इसके लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान की जा रही है। इन पार्किंग स्थलों के बनने से शहर में पार्किंग की समस्या कम होगी और सड़कों पर लगने वाले जाम से भी राहत मिलेगी।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए दिल्ली सरकार के निर्देश पर निगम ने 20 पार्किंग बनाने की दिशा में कार्य शुरू किया है। फिलहाल इन पार्किंग के लिए स्थान चिह्नित करने का कार्य चल रहा है। जैसे ही स्थान चिह्नित हो जाएंगे उसकी सूची दिल्ली सरकार को भेज दी जाएगी।

    इसके बाद सरकार की मंजूरी के बाद इन पार्किंग के बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करके आगे की कार्रवाई जाएगी। निगम की कोशिश है कि ज्यादातर पार्किंग मल्टीलेवल बने। साथ ही निगम इस दिशा में भी सोच रहा है कि जहां पर पार्कों की भूमि के नीचे कनाट प्लेस के पालिका पार्किंग की तर्ज पर पार्किंग विकसित की जा सके।

    दरअसल, बीते सप्ताह हुई स्थायी समिति की बैठक में पार्किंग की समस्या का मुद्दा उठा था। स्थायी समिति के सदस्य राजपाल सिंह ने यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार निगम को चिट्ठी लिखकर आग्रह किया है कि उनके इलाके में तीन पार्किंग शुरू की जाए लेकिन अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है।

    इस पर निगमायुक्त अश्वनी कुमार ने इंजीनियरिंग विभाग को निर्देश दिए कि 20 पार्किंग के लिए जो स्थान चिह्नित किए जाने हैं उसमें इसे भी शामिल कर लिया जाए। दिल्ली नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अनुसार बीते कुछ माह में दिल्ली सरकार के साथ दिल्ली नगर निगम की समीक्षा बैठक में पार्किंग की समस्या का मुद्दा उठा है।

    ऐसी ही एक बैठक में पार्किंग खास तौर पर रिहायशी इलाको में उत्पन्न हुई समस्या को लेकर मुद्दा उठा था। इस पर सरकार ने 20 नई भूमंजिला पार्किंग बनाने के निर्देश दिए थे। इसके लिए ही निगम जगह की तलाश कर रहा है।

    उन्होंने बताया कि हमने निर्देश दिए हैं कि हर जोन में अधिकारी न्यूनतम दो बहुमंजिला पार्किंग के लिए स्थान चिह्नित करें। इसमें निगम की खाली भूमि, या अनुपयोगी इमारत को ध्वस्त कर पार्किंग बनाने की संभावना को देखा जाना है। चूंकि तीन पार्किंग के स्थल पहले ही निर्माण के लिए लंबित हैं इसमें करोल बाग, नारायणा और रानी बाग की पार्किंग शामिल है।

    अधिकारी ने बताया कि हम इस दिशा में भी सोच रहे हैं कुछ स्थानों पर पार्क के नीचे बहुमंजिला पार्किंग भी बन जाए। क्योंकि कई इलाकों में जगह का अभाव है। ऐसे में लोगों के पास पार्क भी उपलब्ध रहेगा और पार्किंग की सुविधा भी।

    इसलिए हम फिलहाल 20 स्थानों को चिह्नित करने के लिए काम कर रहे हैं। उल्लेखनीय है निगम के पास 417 पार्किंग हैं। निगम ने कम जगह में पार्किंग बनाने के लिए टावर और पजल पार्किंग की तकनीक का उपयोग बीते चार से पांच वर्षों में शुरू किया है। निगम के पास पार्किंग बनाने के लिए फंड का भी अभाव नहीं है क्योंकि बड़ी मात्रा में निगम के पास पार्किंग एवं कन्वर्जन शुल्क आता है। इस राशि का उपयोग पार्किंग निर्माण के लिए किया जाता है।