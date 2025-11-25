PHOTOS: दिल्ली में एक हजार से अधिक परिवार जर्जर फ्लैटों में रहने को मजबूर, खतरे में जीवन

लगभग दो महीने पहले, रात में छत के मलबे का एक बड़ा टुकड़ा अचानक मेरे सिर और मेरे बेटे के हाथ पर गिर गया। इससे मुझे और मेरे बेटे को चोट लगी, और हफ़्तों के इलाज के बाद भी हम ठीक नहीं हो पाए हैं। एक बार, चौथी मंज़िल की छत अचानक गिर गई। खुशकिस्मती से, रहने वाले बच गए, और उन्होंने घर खाली कर दिया। ऐसे हादसे यहाँ हमेशा होते रहते हैं।

- बिल्ला

यहां नालियों की सफाई हर छह महीने में एक बार होती है, और सीवर लगभग 15 साल से साफ नहीं हुए हैं। इस वजह से हर जगह पानी भर जाता है। गंदे पानी से बदबू आती है और मच्छर पैदा होते हैं, जिनसे बीमारियाँ होती हैं।

- प्रवीण

यहां के फ्लैट्स की हालत इतनी खराब है कि हमें नहीं पता कि रात में सोते समय कब मलबा हम पर गिर जाए और हम मर जाएं। इन्हें देखने के लिए बहुत से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन इन फ्लैट्स को कभी ठीक नहीं किया गया। नेता यहाँ वोट माँगने, वादे करने आते हैं, और फिर जीतने के बाद सो जाते हैं।

- आशा