PHOTOS: दिल्ली में एक हजार से अधिक परिवार जर्जर फ्लैटों में रहने को मजबूर, खतरे में जीवन
विजय विहार में एक हजार से अधिक परिवार जर्जर फ्लैटों में रहने को मजबूर हैं, जहाँ कंक्रीट गिरना आम बात है। DDA की अनदेखी से स्थिति और भी खराब है। 2002 में बने इन फ्लैटों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिससे निवासियों का जीवन खतरे में है। गंदगी और जलभराव से बीमारियाँ फैल रही हैं, और निवासियों को हर पल हादसे का डर बना रहता है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। विजय विहार में 1,000 से ज़्यादा परिवार टूटे-फूटे फ्लैटों में रहने को मजबूर हैं। लाल फ्लैटों की हालत इतनी खराब हो गई है कि कंक्रीट और सीमेंट अचानक गिर जाते हैं। फ्लैटों की सीढ़ियों और दीवारों में लगी ग्रिल टूटी हुई हैं, जिससे फ्लैटों में रहने वाले 1,000 से ज़्यादा परिवारों को खतरा है। कई लोग यहां हादसों का शिकार भी हो चुके हैं। इसके बावजूद DDA (दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी) कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।
विजय विहार के लाल फ्लैट की क्षतिग्रस्त छत। जागरण
विजय विहार के लाल फ्लैटों में फैली गंदगी और पानी पर जमी काई। जागरण
इन फ्लैट्स की हालत इतनी खराब हो गई है कि हर हफ़्ते किसी न किसी फ्लैट से कंक्रीट टूटकर गिरता है। लोग हमेशा किसी मुसीबत के डर में रहने को मजबूर हैं। पार्कों की दीवारें टूटी हुई हैं और गंदगी से भरी हैं। आस-पास कूड़े के ढेर और उनसे आने वाली बदबू रहने वालों के लिए खतरा बनी हुई है। पानी निकलने की जगह न होने की वजह से कई जगहों पर गंदा पानी जमा हो जाता है। गंदे पानी में पनप रहे मच्छर लोगों को बीमार कर रहे हैं।
जब से मैं यहां रह रहा हूं, मैंने फ्लैट्स की कोई मरम्मत नहीं देखी। कुछ फ्लैट्स खंडहर हो गए हैं। बाकी बहुत खराब हालत में हैं। फ्लैट्स की छतों से अचानक मलबा गिरता है। DDA ने कभी इसकी देखभाल नहीं की, जिससे फ्लैट्स की यह हालत हो गई है।
लगभग दो महीने पहले, रात में छत के मलबे का एक बड़ा टुकड़ा अचानक मेरे सिर और मेरे बेटे के हाथ पर गिर गया। इससे मुझे और मेरे बेटे को चोट लगी, और हफ़्तों के इलाज के बाद भी हम ठीक नहीं हो पाए हैं। एक बार, चौथी मंज़िल की छत अचानक गिर गई। खुशकिस्मती से, रहने वाले बच गए, और उन्होंने घर खाली कर दिया। ऐसे हादसे यहाँ हमेशा होते रहते हैं।
- बिल्ला
यहां नालियों की सफाई हर छह महीने में एक बार होती है, और सीवर लगभग 15 साल से साफ नहीं हुए हैं। इस वजह से हर जगह पानी भर जाता है। गंदे पानी से बदबू आती है और मच्छर पैदा होते हैं, जिनसे बीमारियाँ होती हैं।
- प्रवीण
यहां के फ्लैट्स की हालत इतनी खराब है कि हमें नहीं पता कि रात में सोते समय कब मलबा हम पर गिर जाए और हम मर जाएं। इन्हें देखने के लिए बहुत से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन इन फ्लैट्स को कभी ठीक नहीं किया गया। नेता यहाँ वोट माँगने, वादे करने आते हैं, और फिर जीतने के बाद सो जाते हैं।
- आशा
