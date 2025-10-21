दिल्ली के मदनगीर में चाकूबाजी, एक की मौत और दो घायल

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। अंबेडकर नगर के मदनगीर में सोमवार रात अज्ञात हमलावरों ने तीन लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। घायलों को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की मौत हो गई।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि हमलावर बाहरी थे। पुलिस संदिग्धों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

अधिक जानकारी आते ही खबर को अपडेट कर दी जाएगी...