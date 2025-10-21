Language
    दिल्ली के मदनगीर में चाकूबाजी, एक की मौत और दो घायल

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 05:16 PM (IST)

    दिल्ली के अंबेडकर नगर, मदनगीर में अज्ञात हमलावरों ने तीन लोगों पर चाकू से हमला किया, जिसमें एक की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमलावर बाहरी थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से संदिग्धों की तलाश कर रही है। मामले की जांच जारी है।

    दिल्ली के अंबेडकर नगर, मदनगीर में अज्ञात हमलावरों ने तीन लोगों पर चाकू से हमला किया

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। अंबेडकर नगर के मदनगीर में सोमवार रात अज्ञात हमलावरों ने तीन लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। घायलों को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की मौत हो गई।

    स्थानीय निवासियों का कहना है कि हमलावर बाहरी थे। पुलिस संदिग्धों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

    अधिक जानकारी आते ही खबर को अपडेट कर दी जाएगी...

