CJP के प्रदर्शन से पहले दिल्ली में बंद जैसे हालात, इंटरनेट और 45 मेट्रो स्टेशन बंद; सड़कों पर भी पाबंदियां

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। CJP Protest Updates: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आज राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट है। यह विरोध-प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश के इस्तीफे की मांग को लेकर किया जाएगा। हालांकि, सीजेपी के प्रोटेस्ट को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।

आज दिल्ली में 45 मेट्रो स्टेशन, स्कूल-कॉलेज और जंतर-मंतर के 4 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट भी बंद किया गया है। जानिए आज राजधानी में और क्या-क्या बंद है? चप्पे-चप्पे पर फोर्स तैनात सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। नई दिल्ली जिले में बेहद चाक चौबंद पहरा है। किसी को भी जंतर-मंतर की तरफ जाने नहीं दिया जाएगा। नई दिल्ली जिले में चप्पे-चप्पे पर दिल्ली पुलिस और अर्द्ध सैनिक बलों का करा पहरा है। रातभर पुलिस जगह जगह बैरिकेडिंग कर वहां तैनात रही। हर एक वाहन की जांच की जाती रही। सैकड़ों पर पैदल चलने वालों से भी पूछताछ की जाती रही।

अर्द्ध सैनिक बल भी तैनात वहीं, सुबह साढ़े 5 बजे दिल्ली पुलिस और अर्द्ध सैनिक बलों का शिफ्ट बदला गया। अभी तक जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर सीजेपी की तरह से सोशल मीडिया पर भी कोई नया पोस्ट नहीं किया गया है। नई दिल्ली जिले में किसी भी सड़क पर सीजेपी के समर्थकों के आने की सूचना नहीं दिल्ली पुलिस को मिली है।