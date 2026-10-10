CJP के दीपके, सौरव और रांका ने किया 10:30 बजे जंतर-मंतर पहुंचने का एलान; एयरपोर्ट पर पुलिस मुस्तैद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका ने शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन का एलान किया है।

हालांकि, पुलिस ने पहले ही इसकी मंजूरी देने से इंकार कर दिया है। इस बीच सीजेपी के तीनों नेताओं ने सुबह 10:30 बजे राजधानी पहुंचने की सोशल मीडिया पर सूचना दी है। ऐसे में दिल्ली पुलिस संभवत: इन तीनों को एयरपोर्ट से बाहर आते ही हिरासत में ले सकती है।

सोशल मीडिया पर पुलिस ने गाड़ी नजर दिल्ली पुलिस के सूत्रों की मानें तो सीजेपी संगठन के तीनों नेताओं के एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही पुलिस उन्हें हिरासत में ले सकती है। दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया टीम लगातार इंटरनेट मीडिया पर नजर बनाए हुए है। पुलिस विभाग ऐसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर गड़ाए हुए है, जो भ्रामक व तथ्यहीन पोस्ट शेयर कर राजधानी में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।

जंतर मंतर पहुंचने की अपील की शुक्रवार की रात ही कुछ पोस्ट किए गए थे, जिसके सीजेपी संगठन के अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका, सौरभ दास और ध्रुव राठी ने अपने समर्थकों को शनिवार सुबह 10:30 बजे जंतर मंतर पर पहुंचने का एलान किया था। उसके बाद से आज सुबह में कोई नया पोस्ट नहीं किया है।