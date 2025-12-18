126 चेक पॉइंट्स पर 580 पुलिसकर्मी तैनात, दिल्ली के 400 पंपों पर 'No PUC, No Fuel' नियम लागू
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। 126 चेक पॉइंट्स पर 580 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही, शहर के 400 पेट्रोल पंपों पर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आज से दिल्ली के सभी 400 पेट्रोल पंपों पर 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' अभियान शुरू हो गया। पहले दिन लोगों में जागरूकता दिखी, लेकिन सर्वर दिक्कतों और कतारों ने माहौल को थोड़ा तनावपूर्ण बनाया।
इसी तरह, पहले दिन पेट्रोल पंपों पर स्थित सेंटरों से पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए वाहनों की लंबी कतारें देखी गई, खासकर कनॉट प्लेस, जनपथ, धौलाकुंआ, पंजाबी बाग, करोलबाग, केशवपुरम, बाबा खड़क सिंह मार्ग और आनंद विहार जैसे इलाकों में स्थित पंपों पर इंतजार एक से तीन घंटे का रहा।
विशेष बात कि नो पीयूसी नो फ्यूल का बोर्ड चस्पा का दिया गया है। दक्षिणी दिल्ली, सरिता विहार अपोलो के सामने एचपी पेट्रोल पंप पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट देखकर ही ईंधन दिया जा रहा। जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, उन्होंने पहले कराया, फिर ईंधन दिया। मौके पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कर्मी भी तैनात है।
कई जगह सर्वर डाउन होने से जांच में तीन घंटे तक देरी हुई, जिससे वाहन मालिकों में नाराजगी रही। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के निर्देश पर ट्रांसपोर्ट टीमों ने सघन जांच अभियान भी चलाया हुआ है, जिसमें वाहनों के पीयूसी की जांच की जा रही हैं।
पीयूसी की जांच, फिजिकल सर्टिफिकेट दिखाने,के साथ ही वाहन डेटाबेस, वायस अलर्ट सिस्टम और एएनपीआर(आटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरों से हो रही है। कैमरे वाहन नंबर स्कैन कर तुरंत अलर्ट देते हैं, जिससे पंप स्टाफ बिना पीयूसी वाले वाहनों को ईंधन देने से रोकता है।
जनपथ,दिल्ली गेट जैसे पंपों पर पहले से लगे स्पेशल कैमरे प्रभावी साबित हो रहे हैं। वहीं, दिल्ली पुलिस ने 580 पुलिसकर्मियों को 126 चेक पॉइंट्स और 37 प्रखर वैन के साथ तैनात किया गया, जो यातायात पुलिस के सहयोग से पेट्रोल पंपों पर निगरानी कर रहे हैं। विवाद की छोटी-मोटी घटनाएं हुईं। पीयूसी संचालकों से तकरार और सर्वर दिक्कत पर नाराजगी देखी गई। लेकिन कुल मिलकर अभी तक यह मामला सामान्य तरीके से ही चल रहा है।
