दिल्ली: वसंत विहार स्थित रैनबसेरे में लगी भीषण आग, दो की मौत
दिल्ली के वसंत विहार इलाके में कुली कैंप के पास एक रैन बसेरे में आग लगने से दो लोगों की दुखद मौत हो गई। मृतकों की पहचान अर्जुन और विकास के रूप में हुई है। दमकल विभाग के पहुंचने से पहले ही दोनों बुरी तरह जल चुके थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वसंत विहार थाना इलाके में कुली कैंप के पास एक नाइट शेल्टर में सोमवार को आग लग गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की पहचान 18 साल के अर्जुन और 42 साल के विकास के तौर पर हुई है।
फायर ब्रिगेड के मुताबिक, टीम के पहुंचने से पहले ही दोनों की बुरी तरह जलने से मौत हो गई थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया।
अधिक जानकारी आते ही खबर को अपडेट कर दी जाएगी...
