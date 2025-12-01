Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली: वसंत विहार स्थित रैनबसेरे में लगी भीषण आग, दो की मौत

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 09:01 PM (IST)

    दिल्ली के वसंत विहार इलाके में कुली कैंप के पास एक रैन बसेरे में आग लगने से दो लोगों की दुखद मौत हो गई। मृतकों की पहचान अर्जुन और विकास के रूप में हुई है। दमकल विभाग के पहुंचने से पहले ही दोनों बुरी तरह जल चुके थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली के वसंत विहार इलाके में कुली कैंप के पास एक रैन बसेरे में आग लगने से दो लोगों की दुखद मौत हो गई। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वसंत विहार थाना इलाके में कुली कैंप के पास एक नाइट शेल्टर में सोमवार को आग लग गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की पहचान 18 साल के अर्जुन और 42 साल के विकास के तौर पर हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फायर ब्रिगेड के मुताबिक, टीम के पहुंचने से पहले ही दोनों की बुरी तरह जलने से मौत हो गई थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया।

    अधिक जानकारी आते ही खबर को अपडेट कर दी जाएगी...