दिल्ली: वसंत विहार स्थित रैनबसेरे में लगी भीषण आग, दो की मौत

दिल्ली के वसंत विहार इलाके में कुली कैंप के पास एक रैन बसेरे में आग लगने से दो लोगों की दुखद मौत हो गई। मृतकों की पहचान अर्जुन और विकास के रूप में हुई है। दमकल विभाग के पहुंचने से पहले ही दोनों बुरी तरह जल चुके थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

दिल्ली के वसंत विहार इलाके में कुली कैंप के पास एक रैन बसेरे में आग लगने से दो लोगों की दुखद मौत हो गई। फाइल फोटो