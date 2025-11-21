Delhi News: संदिग्ध हालात में बुजुर्ग का शव मिलने से मचा हड़कंप, हत्या की आशंका पर जांच में जुटी पुलिस
दिल्ली में एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस को हत्या की आशंका है और उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस आस-पास के लोगों से पूछताछ कर रही है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। विजय क्षेत्र में संदिग्ध हालात में बुजुर्ग का शव मिला है। राहगीरों ने एमसीडी फ्लैट्स के पास सड़क किनारे बुजुर्ग को अचेत अवस्था में पड़ा देखा। पास जाकर देखने पर उसके शरीर में हलचल न पाकर लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची विजय विहार थाना पुलिस ने जांच की, लेकिन कोई पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
जानकारी के अनुसार बुजुर्ग की उम्र 65 से 70 वर्ष के बीच प्रतीत होती है। उसके शरीर पर किसी तरह के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं, जिससे प्रारंभिक जांच में प्राकृतिक कारणों से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, मौत के सही कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।
CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
पुलिस आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बुजुर्ग किस समय और कैसे वहां पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने मृतक को पहले कभी क्षेत्र में नहीं देखा था, जिससे उसकी पहचान का मामला और जटिल हो गया है।
फिलहाल, पुलिस आसपास के थानों में लापता व्यक्तियों की शिकायतों की भी जांच कर रही है, ताकि उसकी पहचान हो सके। पुलिस ने बताया कि यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी प्रकार की चोट या बाहरी हस्तक्षेप के संकेत मिलते हैं तो मामले को संदिग्ध मौत से आगे बढ़ाकर हत्या या किसी अन्य आपराधिक धाराओं में भी बदला जा सकता है। फिलहाल, पुलिस मौत के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
