    धौला कुआं से धारूहेड़ा तक नई ई-बस सेवा जल्द शुरू, गुरुग्राम-मानेसर को मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी

    By V K Shukla Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 09:29 PM (IST)

    दिल्ली में धौला कुआं से हरियाणा के धारूहेड़ा के लिए जल्द ही नई ई-बस सेवा शुरू होगी। बसें धौला कुआं, गुरुग्राम, मानेसर होते हुए धारूहेड़ा तक जाएंगी। DT ...और पढ़ें

    दिल्ली में धौला कुआं से हरियाणा के धारूहेड़ा के लिए जल्द ही नई ई-बस सेवा शुरू होगी। फाइल फोटो

    स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। धौला कुआं से हरियाणा के धारूहेड़ा तक जल्द ही एक नई ई-बस सेवा शुरू होने वाली है। ये बसें धौला कुआं, राजोकरी बॉर्डर, गुरुग्राम, मानेसर, पांचगांव, सिधरावली और धारूहेड़ा से होकर गुजरेंगी। इससे पहले, पिछले कुछ महीनों में महाराणा प्रताप ISBT से बड़ौत और वहां से सोनीपत तक बसों का संचालन हो रहा है। DTC के बेड़े में जल्द ही 100 नई इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जाएंगी। फिलहाल, दिल्ली में 3400 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं।

    नई ई-बस सेवा के तहत, DTC इस नए रूट पर हर शिफ्ट में तीन इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी, जिससे रोज़ाना सफ़र करने वालों को प्राइवेट गाड़ियों के मुकाबले आरामदायक, सुरक्षित, भरोसेमंद और किफायती बस यात्रा का विकल्प मिलेगा। धौला कुआं-धारूहेड़ा इलेक्ट्रिक बस सेवा एक तय शेड्यूल के अनुसार चलेगी।

    धौला कुआं से धारूहेड़ा के लिए ये बसें रोजाना सुबह 6:30 AM, 7:00 AM, 7:30 AM और दोपहर में 2:45 PM, 3:15 PM और 3:45 PM पर चलेंगी। धारूहेड़ा से धौला कुआं के लिए बसें 9:45 AM, 10:15 AM, 10:45 AM और शाम को 6:00 PM, 6:30 PM और 7:00 PM पर चलेंगी, जिससे यात्रियों को पीक और नॉन-पीक दोनों घंटों में किफायती और सुविधाजनक बस सेवा मिलेगी।

    परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने कहा कि नई ई-बस सेवा से खासकर धारूहेड़ा, मानेसर और गुरुग्राम और उसके आसपास रहने वाले कर्मचारियों, छात्रों और औद्योगिक श्रमिकों को फायदा होगा जो दिल्ली के दफ्तरों में आते-जाते हैं, और इससे धौला कुआं के रास्ते राष्ट्रीय राजधानी से निर्बाध बस कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित होगी।

    DTC के बेड़े में जल्द ही 100 नई इलेक्ट्रिक बसें होंगी शामिल

    दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के बेड़े में जल्द ही 100 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। परिवहन मंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि नई बसों की शुरुआत हमारी सरकार द्वारा स्वच्छ, भरोसेमंद और किफायती सार्वजनिक परिवहन के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। DTC फ्लीट में इन 100 नई ई-बसों के जुड़ने से लास्ट-माइल कनेक्टिविटी बेहतर होगी, प्रदूषण कम होगा और नागरिकों को सुरक्षित और आधुनिक यात्रा के विकल्प मिलेंगे।