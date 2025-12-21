Language
    दिल्ली में नशा और जुए की लत ने भतीजे को बनाया चोर, घर का ताला तोड़कर उड़ाई चांदी और सोने की ज्वेलरी

    By Shamse Alam Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 03:41 AM (IST)

    दिल्ली में एक भतीजे ने नशा और जुए की लत के चलते अपने चाचा के घर में चोरी की। उसने घर का ताला तोड़कर चांदी और सोने की ज्वेलरी चुरा ली। पुलिस मामले की ज ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। शालीमार बाग थाना क्षेत्र में एक घर के कमरे का ताला तोड़कर एक किलो चांदी व 30 ग्राम सोने के आभूषण समेत 90 हजार रुपये नकद चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर इस मामले में पीड़ित के भतीजे को ही गिरफ्तार किया है।

    जिसने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर 800 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। बाइक अन्य आभूषण व नकदी की बरामदगी के लिए पुुलिस छापेमारी कर रही है। आरोपित की पहचान सोहि के रूप में हुई है। जो पीड़ित के साथ उसके ही घर में रह रहा था।

    आरोपित नशे और जुए की लत से ग्रस्त है और इन्हीं आदतों को पूरा करने के लिए उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपित पूर्व में भी एक आपराधिक मामले में संलिप्त रह चुका है।

    गांव गए थे परिवार के सदस्य

    उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि 18 दिसंबर को थाना शालीमार बाग में सेंधमारी की पीसीआर काल प्राप्त हुई थी। पीड़ित यासमीन ने पुलिस को बताया कि उनके घर से 90 हजार नकद, लगभग एक किलो चांदी के आभूषण और 30 ग्राम सोने के आभूषण चोरी हो गए हैं।

    घटना के समय परिवार के सभी सदस्य अपने पैतृक गांव गए हुए थे। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच के दौरान पाया कि मकान का मुख्य ताला सुरक्षित था, जबकि अंदर के एक कमरे का ताला टूटा हुआ था। इस स्थिति ने पुलिस को संदेह के दायरे में घर के ही किसी सदस्य की भूमिका की ओर मोड़ा।

    चोरी सामान का पता लगा रही पुलिस

    सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण और स्थानीय स्तर पर सूचना एकत्र करने के बाद पुलिस ने पाया कि घटना की रात केवल सोहित ही घर में मौजूद था, जो अलग कमरे में सो रहा था। पूछताछ में सामने आया कि वह ई-रिक्शा चालक है और स्मैक की लत के साथ-साथ जुए का आदी है।

    सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपित टूट गया और उसने चोरी की वारदात को कबूल कर लिया। इस मामले में शामिल अन्य आरोपितों की भूमिका को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। वहीं शेष आभूषणों व नकदी का भी पता लगा रही है।