Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Pollution: स्मॉग से घिरी दिल्ली, AQI 'बेहद खराब', दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को परेशानी

    By Digital Desk Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:34 AM (IST)

    दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में स्मॉग की मोटी चादर छाई हुई है, जिससे दृश्यता कम हो गई है और वाहन चालकों को परेशानी हो रही ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली में स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में आज सुबह फिर जहरीली स्मॉग की मोटी चादर छा गई। धौला कुआं इलाके में AQI 337 और आनंद विहार में 386 तक पहुंच गया दोनों ही जगहों पर हवा 'बहुत खराब' श्रेणी मेंदर्ज की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीपीसीबी के अनुसार मुख्य प्रदूषक PM2.5 है। कोहरे और प्रदूषण के मिश्रण से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है।

    दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। यहां एक्यूआई 401 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं बवाना में 365, अशोक विहार में 374, मुंडका में 371, नेहरू नगर में 362 दर्ज किया गया।


    इलाका AQI (आज सुबह)
    अशोक विहार 374
    बवाना 365
    द्वारका सेक्टर 8 335
    आईटीओ 271
    जहांगीरपुरी 401
    मुंडका 371
    नरेला 365
    नेहरू नगर 362
    पटपड़गंज 334
    पश्चिम विहार 360
    सोनिया विहार 338