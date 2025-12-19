Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नहीं दिख रहा दिल्ली सरकार के प्रयासों का असर, हवा लगातार 'गंभीर' श्रेणी में, कई इलाकों का AQI 400 के पार

    By Digital Desk Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 04:21 PM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण 'गंभीर' श्रेणी में है, कई क्षेत्रों में एक्यूआई 400 के पार बना हुआ है। आनंद विहार में एक्यूआई 434 तक पहुंच गया। घने कोह ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में बरकरार।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार 'गंभीर' श्रेणी में बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के शुक्रवार शआम 4 बजे के अनुसार, कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है। सबसे खराब स्थिति आनंद विहार में है जहां एक्यूआई 434 पहुंच गया, जबकि पंजाबी बाग में 430 और विवेक विहार में 423 है। अन्य क्षेत्रों जैसे नेहरू नगर (417), आरके पुरम (417), पटपड़गंज (409) और ओखला (405) में भी प्रदूषण गंभीर स्तर पर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घने कोहरे और स्थिर हवाओं के कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ गए हैं। GRAP-4 लागू होने के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण में चुनौतियां बनी हुई हैं। अधिकारियों ने लोगों से घर के अंदर रहने, मास्क पहनने और गैर-जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है। कम दृश्यता के कारण सड़क और हवाई यातायात भी प्रभावित हो रहा है।

    दिल्ली सरकार के प्रयास नहीं ला रहे रंग

    वहीं दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाए थे। इसमें बगैर प्रदूषण सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं देने का फैसला लिया था। इसे 18 दिसंबर से लागू किया गया था। वहीं निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया था। दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई थी। हालांकि इन सब प्रयासों के बावजूद प्रदूषण में कमी नहीं दिख रही है।

    विभिन्न इलाकों में हवा की गुणवत्ता

    क्षेत्र AQI
    आनंद विहार 434
    अशोक विहार 392
    बवाना 354
    चांदनी चौक 384
    द्वारका सेक्टर 8 398
    जहांगीरपुरी 402
    मुंडका 397
    नरेला 352
    नेहरू नगर 417
    ओखला 405
    पटपड़गंज 409
    पंजाबी बाग 430
    आरके पुरम 417
    रोहिणी 385
    विवेक विहार 423
    वजीरपुर 402

    (उपर्युक्त आंकड़ा सीपीसीबी के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है।)