NCR में बिना 'फौज' प्रदूषण से जंग लड़ने की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ रहा है, पर CAQM में कर्मचारियों की कमी है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण मुश्किल हो रहा है। 35% स्टाफ की कमी है, सदस्य सचिव का पद भी खाली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिक्त पदों को लेकर फटकार लगाई थी। कर्मचारियों की कमी से प्रदूषण नियंत्रण उपायों और निगरानी पर असर पड़ रहा है।
संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन इससे निपटने के लिए "सेना" नाकाफी है। हालात ऐसे हैं कि प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े आदेश और निर्देश जारी करने पर भी असर पड़ रहा है। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे, तो प्रदूषण नियंत्रण और भी मुश्किल हो सकता है।
सामाजिक कार्यकर्ता अमित गुप्ता की एक आरटीआई के जवाब में, सीएक्यूएम ने स्वीकार किया कि उसके पास लगभग 35 प्रतिशत कर्मचारियों की कमी है। 56 स्वीकृत स्थायी पद हैं, जिनमें से 18 रिक्त हैं। हालाँकि 38 कर्मचारियों का स्टाफ पूरा है, लेकिन महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ केवल स्थायी पदों पर ही की जाती हैं।
सदस्य सचिव का पद भी रिक्त
अध्यक्ष के बाद, सीएक्यूएम में सबसे महत्वपूर्ण पद सदस्य सचिव का है, लेकिन वह पद भी रिक्त है। सदस्य सचिव जीआरएपी उपसमिति के अध्यक्ष होते हैं। इस पद पर रहे सुजीत कुमार वाजपेयी ने इस्तीफा देकर एनजीटी में कार्यभार संभाल लिया है। परिणामस्वरूप, सदस्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सीएक्यूएम के तकनीकी सदस्य एसडी अत्री के पास है।
केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जल्द ही CAQM के लिए एक नए सदस्य सचिव की नियुक्ति की उम्मीद है। इसके बाद, GRAP की 12 सदस्यीय उपसमिति का भी पुनर्गठन किया जा सकता है।
पहले ही फटकार लगा चुका है सर्वोच्च न्यायालय
सितंबर में, सर्वोच्च न्यायालय ने CAQM और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में रिक्तियों से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई की थी। न्यायालय ने रिक्त पदों को भरने में विफल रहने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों की आलोचना की और उन्हें फटकार लगाई।
CAQM के मुख्य कार्य
- योजना और नीति विकास: प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करना, समाधान प्रस्तावित करने के लिए वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन योजनाएँ बनाना और उनका कार्यान्वयन करना।
- कार्यान्वयन और प्रवर्तन: कड़े उत्सर्जन मानकों, धूल-मुक्त सड़क विकास और अपशिष्ट प्रबंधन सहित प्रदूषण कम करने के उपायों के कार्यान्वयन की सिफारिश करना और उनकी निगरानी करना।
- समन्वय: राज्य की सीमाओं से परे प्रदूषण की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकारों और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना।
- निगरानी और अनुसंधान: वायु गुणवत्ता निगरानी का समन्वय, वायु गुणवत्ता से संबंधित कारकों की पहचान और उनके समाधान हेतु अनुसंधान।
- प्रवर्तन और कार्रवाई: निर्देश जारी करना, अनुपालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना और वायु गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों का समाधान करना।
कर्मचारियों की कमी प्रदूषण नियंत्रण को प्रभावित
- कर्मचारियों की कमी एनसीआर में प्रदूषण से निपटने की सीएक्यूएम की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है।
- कर्मचारियों की कमी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालती है, जिसमें ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) का कार्यान्वयन भी शामिल है।
- कर्मचारियों की कमी निर्माण गतिविधियों, औद्योगिक उत्सर्जन और पराली जलाने जैसे प्रमुख प्रदूषण स्रोतों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई में बाधा डालती है।
- इससे पर्यावरण निगरानी पर भी असर पड़ता है, जो प्रदूषण के स्तर की निगरानी और नियंत्रण उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए आवश्यक है।
