NCR में बिना 'फौज' प्रदूषण से जंग लड़ने की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन इससे निपटने के लिए "सेना" नाकाफी है। हालात ऐसे हैं कि प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े आदेश और निर्देश जारी करने पर भी असर पड़ रहा है। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे, तो प्रदूषण नियंत्रण और भी मुश्किल हो सकता है।

सामाजिक कार्यकर्ता अमित गुप्ता की एक आरटीआई के जवाब में, सीएक्यूएम ने स्वीकार किया कि उसके पास लगभग 35 प्रतिशत कर्मचारियों की कमी है। 56 स्वीकृत स्थायी पद हैं, जिनमें से 18 रिक्त हैं। हालाँकि 38 कर्मचारियों का स्टाफ पूरा है, लेकिन महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ केवल स्थायी पदों पर ही की जाती हैं।

सदस्य सचिव का पद भी रिक्त अध्यक्ष के बाद, सीएक्यूएम में सबसे महत्वपूर्ण पद सदस्य सचिव का है, लेकिन वह पद भी रिक्त है। सदस्य सचिव जीआरएपी उपसमिति के अध्यक्ष होते हैं। इस पद पर रहे सुजीत कुमार वाजपेयी ने इस्तीफा देकर एनजीटी में कार्यभार संभाल लिया है। परिणामस्वरूप, सदस्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सीएक्यूएम के तकनीकी सदस्य एसडी अत्री के पास है।

केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जल्द ही CAQM के लिए एक नए सदस्य सचिव की नियुक्ति की उम्मीद है। इसके बाद, GRAP की 12 सदस्यीय उपसमिति का भी पुनर्गठन किया जा सकता है। पहले ही फटकार लगा चुका है सर्वोच्च न्यायालय सितंबर में, सर्वोच्च न्यायालय ने CAQM और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में रिक्तियों से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई की थी। न्यायालय ने रिक्त पदों को भरने में विफल रहने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों की आलोचना की और उन्हें फटकार लगाई।