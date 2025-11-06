Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन, इंडिया गेट से उठेगी आवाज; रविवार को जुटेंगे लोग

    By Shalini Devrani Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 10:45 PM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरेंगे। 'वारियर माम्स' और 'माइ राइट टू ब्रीद' जैसे समूहों के नेतृत्व में इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। नागरिक समूह सरकार से तत्काल कार्रवाई और स्वास्थ्य सलाह जारी करने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। कार्रवाई न होने पर लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के खिलाफ रविवार को इंडिया गेट पर जुटेंगे लोग।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। ''बेशक सांस नहीं मगर लड़ने का साहस सही'', ''प्रदूषण से मचा है हाहाकार-निदान करो सरकार'', ''बच्चे, बूढ़े और जवां सबको चाहिए साफ हवा...'' कुछ ऐसे ही नारों के साथ प्रदूषण के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरेंगे। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषित हवा के खिलाफ लोगों ने विरोध जताने का फैसला लिया है। इसके तहत रविवार को इंडिया गेट पर एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, प्रदूषण के खिलाफ ''वारियर माम्स'' और ''माइ राइट टू ब्रीद (एआरटीबी)'' जैसे नागरिक समूहों के बैनर तले दिल्ली-एनसीआर के लोग साथ आए हैं। लगातार सरकार से उचित कदम उठाने और तत्काल हेल्थ एडवाइजरी जारी करने की मांग उठाई जा रही है।

    वहीं इंटरनेट मीडिया पर भी सरकार को टैग कर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। वारियर माम्स की ओर से सरकार को मांगपत्र भी भेजा गया है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोगों ने अब सामूहिक विरोध जताने का फैसला लिया है, जिसमें बैनर-पोस्टर लेकर लोग इंडिया गेट पर एकत्रित होंगे। मुहिम से जुड़े सौरव बताते हैं कि हैशटैग ''हेल्पअसब्रीद'' के साथ ये विरोध आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी मांग है कि प्रदूषण को लेकर तत्काल कदम उठाए जाएं।

    वारियम माम्स की संस्थापक भावरीन बताती हैं कि सरकार को कई मेल किए जा चुके हैं। ना तो कोई जवाब मिला ना कोई कार्रवाई हुई है इसलिए सड़क पर उतरने का फैसला लिया है।