दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन, इंडिया गेट से उठेगी आवाज; रविवार को जुटेंगे लोग

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। ''बेशक सांस नहीं मगर लड़ने का साहस सही'', ''प्रदूषण से मचा है हाहाकार-निदान करो सरकार'', ''बच्चे, बूढ़े और जवां सबको चाहिए साफ हवा...'' कुछ ऐसे ही नारों के साथ प्रदूषण के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरेंगे। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषित हवा के खिलाफ लोगों ने विरोध जताने का फैसला लिया है। इसके तहत रविवार को इंडिया गेट पर एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया जाएगा।

दरअसल, प्रदूषण के खिलाफ ''वारियर माम्स'' और ''माइ राइट टू ब्रीद (एआरटीबी)'' जैसे नागरिक समूहों के बैनर तले दिल्ली-एनसीआर के लोग साथ आए हैं। लगातार सरकार से उचित कदम उठाने और तत्काल हेल्थ एडवाइजरी जारी करने की मांग उठाई जा रही है।

वहीं इंटरनेट मीडिया पर भी सरकार को टैग कर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। वारियर माम्स की ओर से सरकार को मांगपत्र भी भेजा गया है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोगों ने अब सामूहिक विरोध जताने का फैसला लिया है, जिसमें बैनर-पोस्टर लेकर लोग इंडिया गेट पर एकत्रित होंगे। मुहिम से जुड़े सौरव बताते हैं कि हैशटैग ''हेल्पअसब्रीद'' के साथ ये विरोध आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी मांग है कि प्रदूषण को लेकर तत्काल कदम उठाए जाएं।