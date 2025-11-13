दिल्ली में अवैध हथियारों का तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद

Language
    By Mohammed Saqib Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:33 AM (IST)

    दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दिल्ली-एनसीआर में अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गौरव कुमार नामक एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से कई ऑटोमेटिक और सिंगल शॉट पिस्टल, कारतूस और मैगजीन बरामद हुई हैं। वह मध्य प्रदेश से हथियार लाकर दिल्ली-एनसीआर और यूपी में बेचता था। पुलिस अब उसके साथियों की तलाश कर रही है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर के बदमशों व गैंगस्टरों को अवैध हथियारों की आपूर्ति करने वाले एक कुख्यात तस्कर को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान थाना गोंडा, अलीगढ़, यूपी के गौरव कुमार के रूप में हुई है। उसके कब्जे से छह आटाेमेटिक पिस्टल, आठ सिंगल शाट पिस्टल, 56 कारतूस और छह अतिरिक्त मैगजीन बरामद हुई हैं।

    आरोपी पिछले चार-पांच महीनों से मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के एक व्यक्ति से अवैध हथियार खरीदकर दिल्ली-एनसीआर और यूपी में बदमाशों को आपूर्ति करता था। पुलिस उससे पूछताछ कर मुख्य आरोपितों की तलाश में जुटी है।

    उपायुक्त पंकज कुमार के मुताबिक, हेड कांस्टेबल संदीप संगरोहा को दिल्ली-एनसीआर में गैंग्स्टरों और अन्य बदमाशों को अवैध हथियारों की आपूर्ति में शामिल एक अपराधी के बारे में गुप्त जानकारी मिली थी।

    सूचना पर एसीपी नरेंद्र बेनीवाल की देखरेख में और इंस्पेक्टर संदीप तुषीर के नेतृत्व में गठित टीम महादेव चौक, सेक्टर-30, रोहिणी के पास जाल बिछाते हुए आरोपित गौरव कुमार दबोचते हुए उसके बैग से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए।

    वहीं, आगे की जांच के दौरान इन अवैध हथियारों के स्रोत की भी पहचान कर ली गई, जो खरगोन, मध्य प्रदेश का रहने वाला है और पहले भी स्पेशल सेल द्वारा बरामद किए गए हथियारों की तस्करी में शामिल रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।