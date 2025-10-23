Language
    दीवाली के बाद दिल्ली-NCR की हालत खराब, 'जहरीली' हवा से घुट रहा दम; जानिए अपने इलाके का AQI

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 07:32 AM (IST)

    दीवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिससे हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। दिल्ली का एक्यूआई 232 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। एनसीआर के कई इलाकों जैसे पूसा, आईटीआई शारदा, इंदिरापुरम, नोएडा और गुरुग्राम में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi AQI Today दिल्ली-एनसीआर में दीवाली के बाद आज (गुरुवार) सुबह सात बजे भी प्रदूषण का स्तर खराब स्थिति में रिकॉर्ड किया गया। aqi.in के अनुसार, नई दिल्ली में सुबह सात बजे एक्यूआई 232 रिकॉर्ड किया गया है। आइए आपको एनसीआर के अलग-अलग इलाकों का हाल भी बताते हैं।

    aqi.in के अनुसार, पूसा दिल्ली में सुबह सात बजे AQI 239 पाया गया, जबकि आईटीआई शारदा में एक्यूआई 253 रिकॉर्ड किया गया। वहीं, इंदिरापुरम, गाजियाबाद में 189 पाया गया है। उधर, नोएडा सेक्टर-116 में एक्यूआई 215 दर्ज किया है, जबकि गुरुग्राम, हरियाणा में सुबह सात बजे AQI 205 रिकॉर्ड किया गया है।

    स्थान            AQI           स्थिति
    नई दिल्ली      232            खराब
    पूसा दिल्ली     239            खराब
    आईटीआई शारदा 253        खराब
    नरेला दिल्ली    247           खराब
    द्वारका दिल्ली   201          खराब
    सोनिया विहार दिल्ली 225    खराब
    इंदिरापुरम गाजियाबाद 189  मध्यम
    नोएडा सेक्टर-116 215    खराब
    गुरुग्राम हरियाणा 205      खराब