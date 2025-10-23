दीवाली के बाद दिल्ली-NCR की हालत खराब, 'जहरीली' हवा से घुट रहा दम; जानिए अपने इलाके का AQI
दीवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिससे हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। दिल्ली का एक्यूआई 232 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। एनसीआर के कई इलाकों जैसे पूसा, आईटीआई शारदा, इंदिरापुरम, नोएडा और गुरुग्राम में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi AQI Today दिल्ली-एनसीआर में दीवाली के बाद आज (गुरुवार) सुबह सात बजे भी प्रदूषण का स्तर खराब स्थिति में रिकॉर्ड किया गया। aqi.in के अनुसार, नई दिल्ली में सुबह सात बजे एक्यूआई 232 रिकॉर्ड किया गया है। आइए आपको एनसीआर के अलग-अलग इलाकों का हाल भी बताते हैं।
aqi.in के अनुसार, पूसा दिल्ली में सुबह सात बजे AQI 239 पाया गया, जबकि आईटीआई शारदा में एक्यूआई 253 रिकॉर्ड किया गया। वहीं, इंदिरापुरम, गाजियाबाद में 189 पाया गया है। उधर, नोएडा सेक्टर-116 में एक्यूआई 215 दर्ज किया है, जबकि गुरुग्राम, हरियाणा में सुबह सात बजे AQI 205 रिकॉर्ड किया गया है।
स्थान AQI स्थिति
नई दिल्ली 232 खराब
पूसा दिल्ली 239 खराब
आईटीआई शारदा 253 खराब
नरेला दिल्ली 247 खराब
द्वारका दिल्ली 201 खराब
सोनिया विहार दिल्ली 225 खराब
इंदिरापुरम गाजियाबाद 189 मध्यम
नोएडा सेक्टर-116 215 खराब
गुरुग्राम हरियाणा 205 खराब
