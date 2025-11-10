Language
    पूर्वी दिल्ली के सफाई कर्मचारी अब मुश्किल में, इस वजह से कटेगी सैलरी

    By Ashish Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 10:12 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने सफाई में लापरवाही बरतने वालों पर सख्ती दिखाई है। खिचड़ीपुर में सुबह 9 बजे के बाद गंदगी मिलने पर सफाई पर्यवेक्षक और निरीक्षक का एक दिन का वेतन काटा गया। उपायुक्त बादल कुमार ने औचक निरीक्षण के दौरान यह कार्रवाई की और लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। निवासियों से सफाई व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की गई है।

    पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने सफाई में लापरवाही बरतने वालों पर सख्ती दिखाई है।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के शाहदरा दक्षिणी जोन ने सफाई में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उपायुक्त बादल कुमार ने सुबह 9 बजे तक सफाई करने के निर्देश का पालन न करने पर खिचड़ीपुर के सफाई पर्यवेक्षक और निरीक्षक का एक दिन का वेतन काट लिया है।

    उपायुक्त ने यह कार्रवाई खिचड़ीपुर में निरीक्षण के दौरान गंदगी मिलने पर की। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

    उपायुक्त बादल कुमार ने सफाई पर्यवेक्षकों और निरीक्षकों को प्रत्येक वार्ड में सुबह 9 बजे तक सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद गंदगी की शिकायतें मिलती रहीं। सोमवार को उन्होंने नियमों के पालन का आकलन करने के लिए औचक निरीक्षण किया। खिचड़ीपुर स्थित मदर डेयरी बूथ पर पहुंचने पर उन्हें वहां कूड़ा बिखरा मिला।

    इसके बाद उपायुक्त ने मौके पर ही पर्यवेक्षक और निरीक्षक का एक दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि सफाई में लापरवाही बरतने वाले किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी कर्मचारी या अधिकारी जो अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करेगा, उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

    सफाई व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील

    नगर निगम के अधिकारियों ने क्षेत्र के निवासियों से उचित सफाई व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। उन्होंने उन्हें खुले में कचरा न फेंकने और नगर निगम की गाड़ी के आने का इंतज़ार करने की सलाह दी है। अधिकारियों ने यह भी सलाह दी है कि जिन क्षेत्रों में उचित सफाई व्यवस्था नहीं है, वहाँ के लोग शिकायत दर्ज कराएँ। उन क्षेत्रों में तैनात पर्यवेक्षकों और निरीक्षकों से स्पष्टीकरण माँगा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।